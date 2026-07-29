Украина поставила под сомнение состояние польских МиГ-29: что не так с самолетами

МиГ-29 / © Википедия

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Украина может отказаться от польских МиГ-29. Несмотря на заявления Варшавы о качестве истребителей, самолеты нуждаются в длительном и дорогом ремонте, поэтому переговоры застряли.

Об этом пишет Defense Express.

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Каково состояние польских МиГ-29?

Как отметил вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в разговоре с изданием Wirtualna Polska, истребители находятся в надлежащем для эксплуатации состоянии.

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«Настолько хорошо, что болгары хотят их купить», — заявил Косиняк-Камыш, подчеркивая, что наличие потенциального покупателя является главным доказательством способности самолетов.

В Defense Express отметили, что оценка украинских специалистов свидетельствует об обратном: состояние машин оказалось неудовлетворительным, что и повлекло задержку в переговорном процессе. Заявление польского оборонного ведомства опровергают сразу несколько существенных факторов.

В частности, Болгария действительно заинтересовалась этими МиГ-29, однако исключительно как «донорами» запчастей для поддержки собственного парка советских истребителей. Болгарская сторона планирует направить экспертов для оценки пригодности деталей.

Кроме того, недавно обнародованные прессслужбой 22-й авиабазы ПС Польши фотографии девяти самолетов с заглушками на воздухозаборниках и упорами под шасси свидетельствуют скорее о попытке создать показательную картинку боеспособности, чем реальную готовность машин к вылетам.

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Сообщается, что в настоящее время между Киевом и Варшавой продолжаются дискуссии о том, какая из сторон будет финансировать восстановительные работы, требующие значительных средств и времени. Если компромисс не найден, Украина может полностью отказаться от этой поставки, сделав ставку на закупку современных западных истребителей — шведских Gripen и французских Rafale.

Польские МиГ-29 для Украины — последние новости

Напомним, Украина и Польша снова начали обсуждать возможность заключения соглашения, предусматривающего передачу польских истребителей МиГ-29.

В Минобороны Польши заявили, что окончательное решение по истребителям зависит от украинской стороны, потому что предложение Варшавы «лежит на столе».

Также заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский опроверг информацию о том, что Польша хочет получить от Киева дроновые технологии в обмен на истребители.

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Несмотря на это, сообщалось, что одна страна НАТО обратилась в Польшу о желании купить истребители МиГ-29, которые Варшава готовила передать Украине. По имеющейся информации, у Болгарии 16 истребителей МиГ-29, однако могут летать только шесть.

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