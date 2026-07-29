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ТСН в социальных сетях

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Мир
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В Польше мужчина трижды ограбил один и тот же магазин: всё закончилось неожиданно

В Польше мужчина грабил один и тот же магазин: его опознал охранник во время третьей попытки кражи.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Польше мужчина несколько раз ограбил один и тот же магазин

В Польше мужчина несколько раз ограбил один и тот же магазин / © pixabay.com

В Варшаве, что в Польше, 39-летний мужчина трижды ограбил один и тот же магазин. Во время последней кражи его задержали.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

39-летний мужчина дважды за три дня совершал кражи из одного и того же магазина на улице Ночницкого в Беланах. Он похитил шоколад и кофе на сумму почти 900 злотых. Когда он пришёл в магазин в третий раз, охранник его узнал и задержал.

Полицейские задержали 39-летнего мужчину и доставили его в полицейский участок на улице Жеромского. Там при его содействии были проведены необходимые процессуальные действия.

В ходе расследования правоохранители установили, что задержанный в течение трёх дней совершил две кражи из одного и того же торгового заведения. Общая стоимость похищенного составила почти 900 злотых.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Дата публикации
Количество просмотров
83
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