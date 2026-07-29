Помидоры больше не будут трескаться: огородники раскрыли простой секрет идеального урожая

Почему трескаются помидоры и что сделать / © pexels.com

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Поэтому томаты быстрее портятся, становятся уязвимыми к грибковым заболеваниям и теряют привлекательный вид.

К счастью, в большинстве случаев проблему можно предупредить. Достаточно изменить несколько привычек по уходу за растениями.

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Почему трескаются помидоры

Основной причиной растрескивания есть резкие перепады влажности почвы.

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Когда земля долгое время остается сухой, а затем получает большое количество воды после сильного полива или дождя, плоды начинают быстро впитывать влагу. Мякоть увеличивается в объеме быстрее, чем успевает растянуться шкурка, поэтому на поверхности появляются трещины.

Чаще это случается:

после затяжной жары;

после обильного полива пересохшей почвы;

после сильных летних дождей;

во время активного созревания плодов.

Простой способ предотвратить растрескивание

Самое эффективное решение — поддерживать стабильную влажность почвы.

Для этого следует:

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поливать помидоры регулярно, не допуская полного пересыхания земли;

поливать реже, но глубоко, чтобы вода проникала в корневую систему;

использовать мульчу вокруг растений.

Слой мульчи из соломы, скошенной травы или компоста помогает дольше удерживать влагу, защищает почву от перегрева и уменьшает резкие колебания влажности после дождя или полива.

Какая мульча лучше всего подходит

Для томатов хорошо подходят:

солома;

сухая скошенная трава без семян;

компост;

перепревшая кора;

измельченные листья.

Оптимальная толщина слоя — примерно 5–8 сантиметров. Он не только сохраняет влагу, но и постепенно улучшает структуру почвы.

Правильная поливка также имеет значение

Даже без мульчи можно значительно снизить риск появления трещин, если соблюдать несколько правил.

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Поливайте томаты рано утром или вечером, когда солнце уже не столь активно. Старайтесь лить воду непосредственно под корень, а не на листья. Если стоит жаркая погода, проверяйте влажность почвы чаще и не допускайте ее полного высыхания.

Можно ли есть потрескавшиеся помидоры

Да. Если трещины свежие, а на плодах нет признаков гниения, плесени или неприятного запаха, то такие помидоры безопасны для потребления.

Однако долго хранить их не следует. Из-за поврежденной кожицы внутрь легко попадают бактерии и грибки, поэтому такие плоды лучше использовать в ближайшее время для салатов, соусов, сока или консервации.

Полностью защитить помидоры от погодных сюрпризов невозможно, но значительно снизить риск растрескивания вполне реально. Регулярный полив без резких перепадов влажности и слой мульчи вокруг растений помогут получить красивые, сочные и здоровые плоды даже в жаркое лето.

FAQ

Почему помидоры трескаются после дождя?

После продолжительного периода засухи плоды быстро поглощают большое количество воды. Мякоть увеличивается в объеме быстрее, чем растягивается кожура, поэтому на помидорах образуются трещины. Чтобы этого избежать, поддерживайте равномерную влажность почвы и используйте мульчу.

Что делать, чтобы помидоры не лопались?

Лучший способ — регулярно поливать растения, не допуская пересыхания почвы, а также замульчировать грядки соломой, компостом или скошенной травой. Это поможет сохранять стабильную влажность и значительно снизит риск растрескивания плодов.

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