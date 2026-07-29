Помідори більше не тріскатимуться: городники розкрили простий секрет ідеального врожаю

Чому тріскаються помідори і що зробити / © pexels.com

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Через це томати швидше псуються, стають вразливими до грибкових захворювань і втрачають привабливий вигляд.

На щастя, у більшості випадків проблему можна попередити. Достатньо змінити кілька звичок у догляді за рослинами.

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Чому тріскаються помідори

Основною причиною розтріскування є різкі перепади вологості ґрунту.

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Коли земля тривалий час залишається сухою, а потім отримує велику кількість води після сильного поливу або дощу, плоди починають швидко вбирати вологу. М’якоть збільшується в об’ємі швидше, ніж встигає розтягнутися шкірка, тому на поверхні з’являються тріщини.

Найчастіше це трапляється:

після затяжної спеки;

після рясного поливу пересохлого ґрунту;

після сильних літніх дощів;

під час активного дозрівання плодів.

Простий спосіб запобігти розтріскуванню

Найефективніше рішення — підтримувати стабільну вологість ґрунту.

Для цього варто:

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поливати помідори регулярно, не допускаючи повного пересихання землі;

поливати рідше, але глибоко, щоб вода проникала до кореневої системи;

використовувати мульчу навколо рослин.

Шар мульчі з соломи, скошеної трави або компосту допомагає довше утримувати вологу, захищає ґрунт від перегрівання та зменшує різкі коливання вологості після дощу чи поливу.

Яка мульча найкраще підходить

Для томатів добре підходять:

солома;

суха скошена трава без насіння;

компост;

перепріла кора;

подрібнене листя.

Оптимальна товщина шару — приблизно 5–8 сантиметрів. Він не лише зберігає вологу, а й поступово покращує структуру ґрунту.

Правильне поливання також має значення

Навіть без мульчі можна значно зменшити ризик появи тріщин, якщо дотримуватися кількох правил.

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Поливайте томати рано-вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне. Намагайтеся лити воду безпосередньо під корінь, а не на листя. Якщо стоїть спекотна погода, перевіряйте вологість ґрунту частіше й не допускайте його повного висихання.

Чи можна їсти потріскані помідори

Так. Якщо тріщини свіжі, а на плодах немає ознак гниття, цвілі чи неприємного запаху, такі помідори безпечні для споживання.

Однак довго зберігати їх не варто. Через пошкоджену шкірку всередину легко потрапляють бактерії та грибки, тому такі плоди краще використати найближчим часом для салатів, соусів, соку чи консервації.

Повністю захистити помідори від погодних сюрпризів неможливо, але значно зменшити ризик розтріскування цілком реально. Регулярний полив без різких перепадів вологості та шар мульчі навколо рослин допоможуть отримати красиві, соковиті й здорові плоди навіть у спекотне літо.

FAQ

Чому помідори тріскаються після дощу?

Після тривалого періоду посухи плоди швидко поглинають велику кількість води. М’якоть збільшується в об’ємі швидше, ніж розтягується шкірка, тому на помідорах утворюються тріщини. Щоб цього уникнути, підтримуйте рівномірну вологість ґрунту та використовуйте мульчу.

Що робити, щоб помідори не тріскалися?

Найкращий спосіб — регулярно поливати рослини, не допускаючи пересихання ґрунту, а також замульчувати грядки соломою, компостом або скошеною травою. Це допоможе зберігати стабільну вологість і значно зменшить ризик розтріскування плодів.

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