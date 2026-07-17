Сусіди дивуються, звідки стільки огірків: одне просте поливання змушує кущі плодоносити до самої осені

Як збільшити врожай огірків / © pexels.com

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Проте досвідчені дачники знають: секрет полягає не лише у регулярному поливанні, а й у правильному підживленні.

Якщо забезпечити рослини необхідними поживними речовинами в період активного плодоношення, вони продовжуватимуть формувати нові зав’язі, а збирати свіжі огірки можна буде майже щодня.

Чому огірки перестають активно плодоносити

Під час формування плодів огірки витрачають величезну кількість поживних речовин. Якщо їх не поповнювати, рослина швидко виснажується.

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Найпоширеніші причини зниження врожайності:

нестача калію та фосфору;

нерегулярний полив;

спека та пересихання ґрунту;

бідний ґрунт;

відсутність підживлення під час плодоношення.

Саме тому в липні та серпні огірки особливо потребують додаткового живлення.

Натуральне підживлення, яке використовують покоління городників

Одним із найпопулярніших природних добрив вважається настій деревної золи.

Попіл містить калій, кальцій, фосфор, магній та десятки мікроелементів, необхідних для активного росту рослин. При цьому він не містить хлору, який огірки переносять погано.

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Для приготування розчину достатньо:

1 склянки просіяної деревної золи;

10 літрів теплої води.

Суміш ретельно перемішують і залишають настоятися кілька годин. Перед використанням її ще раз перемішують.

Під кожен дорослий кущ виливають приблизно 0,5–1 літр готового настою після звичайного поливання.

Як правильно поливати огірки

Навіть найкраще добриво не допоможе, якщо рослини відчувають нестачу вологи.

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Дотримуйтеся кількох простих правил:

використовуйте лише теплу воду;

поливайте рано-вранці або ввечері;

не допускайте пересихання ґрунту;

у спекотні дні полив проводьте частіше;

не лийте холодну воду безпосередньо зі шланга.

Рівномірне зволоження допомагає кореневій системі краще засвоювати поживні речовини.

Які ще добрива люблять огірки

Щоб урожай був стабільним, натуральні підживлення можна чергувати.

Добре себе зарекомендували:

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настій кропиви;

компостний чай;

перепрілий перегній;

біогумус;

комплексні добрива для гарбузових культур.

Головне правило — не перевищувати рекомендовані норми, адже надлишок добрив може нашкодити не менше, ніж їх нестача.

Ознаки того, що рослинам бракує поживних речовин

Уважно оглядайте свої грядки.

Про дефіцит живлення можуть свідчити:

пожовтіння нижнього листя;

дрібні плоди;

повільний ріст;

опадання зав’язей;

викривлення огірків;

слабке утворення нових пагонів.

Якщо вчасно внести підживлення, рослини швидко відновляться.

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Рясний урожай огірків — це не випадковість, а результат правильного догляду. Регулярний полив теплою водою, своєчасне внесення натуральних підживлень та уважне ставлення до стану рослин допоможуть значно продовжити плодоношення. Навіть прості й доступні засоби можуть дати чудовий результат, якщо використовувати їх регулярно та в потрібний час.

FAQ

Чим поливати огірки, щоб був великий урожай?

Для підтримки активного плодоношення городники часто використовують настій деревної золи, органічні добрива або спеціальні комплексні суміші для огірків. Підживлення варто поєднувати з регулярним поливом теплою водою.

Чим підживити огірки під час плодоношення?

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У період плодоношення огірки найбільше потребують калію та фосфору. Для цього підійде настій золи, біогумус, перегній або комплексні добрива, призначені для овочевих культур. Вносити їх рекомендується після основного поливу, щоб поживні речовини краще засвоювалися рослинами.

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