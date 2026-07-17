Громада на Закарпатті просить Президента захистити місцевий бізнес від тиску силовиків

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Понад 510 жителів Оноківської територіальної громади (Закарпатська обл.) звернулися до Президента України Володимира Зеленського з Відкритим листом, в якому просять взяти під особистий контроль ситуацію довкола компанії «КобальтумРесурсЕкспорт» і не допустити блокування фінансово-господарської діяльності підприємства.

Про це пишуть ЗМІ посиланням на Facebook співвласника і комерційного директора компанії, депутата Закарпатської обласної ради від «Слуги Народу» Михайла Лаби .

«Зазначене підприємство є одним із ключових суб’єктів господарювання та бюджетоутворювальних підприємств на території нашої громади. Його стабільне функціонування забезпечує збереження робочих місць для місцевих мешканців, регулярне надходження податків і зборів до місцевого бюджету, підтримку розвитку соціальної інфраструктури, а також загальну економічну стабільність регіону, постійну підтримку військових та людей, які потребують допомоги», — йдеться у зверненні жителів Оноківської ОТГ.

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«КобальтумРесурсЕкспорт» видобуває андезит на родовищі «Камʼяницьке друге», спеціальний дозвіл на користування яким підприємство купило з відкритого аукціону Держгеонадр за 75 млн грн ще в 2023 р.

Проблеми у компанії почалися за лічені дні після того, як у червні 2026 р. контроль над сусіднім карʼєром перейшов до бізнесмена з Донеччини Максима Єфімова — його Краматорський завод важкого верстатобудування перекупив спецдозвіл в АТ «Укрзалізниця» (галузеве видання Надра.інфо припускає, що це відбулося за наслідками таємного аукціону ).

29 червня ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» було змушено зупиняти роботу через приїзд близько 50 співробітників правоохоронних та контролюючих органів у супроводі озброєних силовиків , які вирішили перевірити законність видобутку андезиту. Прокурори звернулися до суду із позовами про фактичне зупинення діяльності товариства. Пізніше відбулася спроба заблокувати проїзд вантажного транспорту єдиною дорогою, яка веде до виробничого майданчика «КобальтумРесурсЕкспорт».

Під час прес-конференції в Ужгороді 1 липня співвласники підприємства заявили, що бізнес діє у повній відповідності до законодавства про користування надрами.

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Тоді ж стало відомо, що в квітні власникам карʼєру погрожували «процедурами вилучення», якщо вони не продадуть свій бізнес конкурентам по собівартості ліцензії на надра — ультиматум прозвучав під час зустрічі з Максимом Єфімовим, коли його компанія переоформлювала на себе родовище Укрзалізниці.

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