Оселедець "по-королівськи": рецепт закуски, яка стає ще смачнішою через кілька днів

Оселедець «по-королівськи» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

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Фудблогерка Моніка Молецька зізнається, що за цим рецептом оселедець вже багато років готують у її родині. Найкраще оселедець «по-королівськи» готувала її бабуся, але з часом блогерці вдалося максимально наблизитися до того самого знайомого смаку.

Саме тому ця закуска традиційно займає почесне місце на святковому столі. До того ж вона дуже зручна для господинь, салат можна приготувати за чотири-п’ять днів до свята, а за два дні до подавання додати варені яйця. За цей час усі інгредієнти добре поєднаються, а смак стане ще насиченішим і гармонійнішим.

Оселедець «по-королівськи» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Інгрдієнти

Для салату

філе оселедця — 6 шт.

світло частина зеленої цибулі — 50 г

кисле яблуко — ½ шт.

мариновані огірки — 4 шт

консервований зелений горошок — 200 г

подрібнена петрушка — 1 ст. л

яйця, зварені круто — 3–4 шт.

Для соусу

майонез — 3 ст. л

густа сметана — 2 ст. л

гірчиця — 1 ст. л

оцет або лимонний сік — 1 ст. л

дрібно нарізаний кріп — 1 ст. л

чорний перець

сіль

Оселедець «по-королівськи» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Приготування

Спочатку оселедець потрібно промити та замочити у холодній воді чи молоці приблизно на одну-дві години. Це допоможе зробити його смак м’якшим і менш солоним. Потім філе обсушують і нарізають тонкими смужками. Цибулю нарізають тонкими кільцями чи півкільцями та обдають окропом через сито. Такий хитрик прибирає зайву гостроту та залишає лише ніжний смак. Після цього порей потрібно добре обсушити. Яблуко та мариновані огірки нарізають тонкою соломкою, а консервований горошок ретельно відціджують від рідини. Для соусу змішують майонез, сметану, гірчицю, оцет або лимонний сік і подрібнений кріп. Заправку приправляють чорним перцем, а за потреби додають зовсім трохи солі. У великій мисці з’єднують оселедець, порей, зелений горошок, яблуко, огірки та петрушку. Потім усі інгредієнти заливають соусом і ретельно перемішують. Після цього салат потрібно поставити в холодильник, щоб усі смаки добре поєдналися. Якщо плануєте готувати страву заздалегідь, варені яйця краще додати приблизно за два дні до подавання, так закуска стане ще ситнішою та ніжнішою.

Оселедець «по-королівськи» — це той випадок, коли проста домашня страва легко перетворюється на прикрасу святкового столу.

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