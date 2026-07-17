Метт Деймон з дружиною та чотирма доньками / © Getty Images

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Голлівудський актор вперше познайомився зі своєю майбутньою дружиною, Лусіаною, коли вона працювала барменкою в Маямі, а він перебував там на зніманнях фільму «Застрягли в тобі» (Stuck on You). На той момент у Лусіани вже була чотирирічна донька Алексія, повідомляє журнал PEOPLE.

«Я одразу занурився в сімейне життя з Лусіаною. Алексії вже було чотири роки. Я одразу став ще одним татом», — розповів Деймон журналу Parade у грудні 2011 року, згадуючи, як став вітчимом Алексії після весілля з Лусіаною 2005 року.

Після одруження у подружжя народилися ще три доньки: Ізабелла, Джія та Стелла. 2019 року Метт назавжди увічнив свою любов до дітей, зробивши на правій руці татуювання з іменами всіх чотирьох доньок поруч із татуюванням із написом «Lucy» — скороченим іменем дружини.

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Попри те, що їхній батько — один із найвідоміших акторів Голлівуду, доньки Метта переважно уникають публічності. Проте в липні 2026 року Алексія, Ізабелла, Джія та Стелла разом із Меттом відвідали лондонську прем’єру його нового фільму «Одіссея» і опинилися у центрі уваги.

Метт Деймон з дружиною і доньками у Лондоні / © Getty Images

«Їм теж довелося багато чим пожертвувати заради цього фільму, — сказав актор на прем’єрі. — Я надовго поїхав на знімання, вони приїжджали мене відвідувати, але це був дуже тривалий і виснажливий процес. Я дуже радий, що сьогодні мої доньки нарешті побачать цей фільм».

Алексія Барросо, 27 років

Лусіана народила Алексію 1999 року в Аргентині від свого тодішнього чоловіка Арбелло Барросо. Після їхнього розлучення вона познайомилася з Меттом 2003 року. В інтерв’ю Vogue Australia 2018 року Лусіана згадувала, що спочатку відмовилася піти з Меттом і його друзями після їхньої першої зустрічі, адже поспішала додому до маленької доньки.

«Я сказала: „Не можу. У мене є чотирирічна донька, я нікуди не піду“. І саме це йому найбільше сподобалося. Він сказав: „Мені подобається, що ти мама і що донька для тебе — головний пріоритет“. Для когось це могло б здатися складністю, але не для нього».

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Сам Метт казав, що його життя змінилося миттєво.

«Раптом це була вже не просто моя дружина. Це була вона і її чотирирічна донечка. У мене навіть не виникало питання вибору. Так просто склалося, і я був щасливий».

Після весілля Метт став офіційним вітчимом Алексії, і між ними склалися дуже теплі стосунки. 2015 року він розповідав USA Today, що навіть знаходив час серед напружених зйомок, щоб навчити Алексію водити автомобіль.

«Учора моя старша донька отримала водійські права. Минулого року ми щоранку разом їздили до школи, і вона практикувалася за кермом».

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Алексія навіть знялася разом із Меттом у фільмі «Ми купили зоопарк» (We Bought a Zoo) 2009 року, де виконала невелику роль працівниці зоопарку.

Згодом вона, схоже, також зацікавилася кіно й телебаченням. 2017 року партнер Метта по фільму «Велика стіна» Педро Паскаль розповів, що Алексія під час знімань у Китаї захоплено дивилася серіал «Гра престолів».

«Вона дуже вимогливий критик, надзвичайно прониклива — як її мама й тато. Але те, що їй сподобалося, стало для мене найкращою похвалою».

Ізабелла Деймон, 20 років

Перша спільна донька Метта й Лусіани народилася 11 червня 2006 року в Маямі.

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Саме тоді Метт знімався в «Ультиматумі Борна», і, за його словами, безсонні ночі з немовлям навіть допомогли йому в роботі.

«Режисер сказав мені: „Ти маєш жахливий вигляд“. Я відповів: „Вибачте, я всю ніч не спав через дитину“. А він сказав: „Чудово! Це саме те, що потрібно твоєму персонажу“».

Ізабелла із задоволенням жартує над батьком, особливо коли його фільми отримують погані відгуки.

«Якщо виходять рецензії і вони жахливі, тоді вона обов’язково подивиться цей фільм», — розповів Метт E! News у липні 2021 року. «Якщо ж відгуки хороші — вона його пропустить… Вона постійно шукає компромат на мене».

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Водночас він називає доньку «однією з найсмішніших людей», яких знає.

Попри байдужість до слави батька, Ізабелла була величезною прихильницею Гаррі Стайлза. На Різдво Метт із дружиною подарували їй картонну фігуру співака в повний зріст, а також персональне відеопривітання від самого Гаррі.

«Вона просто втратила дар мови. Це, мабуть, найкращий подарунок, який ми коли-небудь їй зробили».

2021 року Метт повів Ізабеллу та молодших доньок на концерт Гаррі Стайлза.

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«Я знав слова кожної пісні. Хоча, мабуть, уже занадто старий для його типової аудиторії», — жартував він.

Джія Деймон, 17 років

Джія народилася 20 серпня 2008 року в Маямі.

«Бути єдиним чоловіком серед стількох дівчат — це чудово», — сказав Метт після її народження.

Ще змалку Джія разом із сестрами часто подорожувала з батьком на його знімання. 2010 року вона відвідала його на майданчику фільму «Справжня мужність» (True Grit) у Нью-Мексико.

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«Найбільше їх цікавили коні, тому ми зробили багато фотографій із ними».

Під час знімань фільму «Нескорений» (Invictus) родина побувала в Африці, де мала нагоду познайомитися з Нельсоном Манделою.

«Ми з Лусіаною майже не розмовляли з ним — просто дали йому побути з дітьми. Він посадив їх собі на коліна й грався з ними.

Ізабелла та Джія не могли відірвати від нього очей. Вони буквально дивилися одне на одного весь час».

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Стелла Деймон, 15 років

Наймолодша донька Метта й Лусіани народилася 20 жовтня 2010 року в Нью-Йорку.

«Було трохи божевільно. Вона народилася на кілька тижнів раніше. Це вже наша четверта дитина, але кожного разу все по-новому», — згадував актор.

Під час пандемії COVID-19 родина певний час жила в Ірландії, де залишилася навіть після того, як зйомки «Останньої дуелі» були призупинені.

«Ми всією сім’єю проголосували й вирішили залишитися. Це було чудове рішення. Ми стали частиною прекрасної місцевої громади».

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Під час карантину діти навіть експериментували із зовнішністю батька.

«Я дозволив їм пофарбувати мені волосся в рудий колір. Це був їхній творчий проєкт. Потім вони вирішили, що мені потрібен ірокез, і зробили мені його».

2021 року сім’я повернулася до Нью-Йорка, але Метт розповів журналу PEOPLE у червні 2026 року, що його доньки «просто обожнюють подорожувати».

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