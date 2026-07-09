ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Донька індійського мільярдера Амбані вразила золотою сукнею ручної роботи у Парижі

До Парижа вона прибула виключно для того, щоб підтримати індійських дизайнерів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Іша Амбані

Іша Амбані / © Getty Images

Індійський дизайнер Маніш Мальготра дебютував на Паризькому тижні високої моди в середу, а щоб підтримати його в цей особливий момент його кар’єри та важливу подію для індійської моди, у першому ряду зібралися численні знаменитості, серед яких були донька індійського мільярдера Іша Амбані та Анна Вінтур.

Для цієї події Іша обрала вбрання, створене Манішем Мальготрою — золоту сукню з колекції осінь-зима 2026 Haute Couture. Над образом Іші працював зірковий стиліст Ендрю Мукамал, який також є автором усіх знакових образів акторки Марго Роббі останніх років.

Іша Амбані / © Getty Images

Іша Амбані / © Getty Images

Її золота сукня ручної роботи була повністю розшита бісером та мала галтер хрест-навхрест. Прикраси у образі не відволікали уваги від сукні, хоча Іша і любить додавати до луків видовищні діаманти — цього ж разу вона надягла лише сережки з каменями та кілька каблучок. Також Іша взула золотисті туфлі від Ferragamo з ремінцями.

Анна Вінтур, Іша Амбані та Лорен Санто-Домінго / © Getty Images

Анна Вінтур, Іша Амбані та Лорен Санто-Домінго / © Getty Images

Також індійська мільярдерка Іша Амбані приголомшила всіх своєю появою у скульптурному сіро-блакитному вбранні від Rahul Mishra на Тижні моди.

Іша Амбані / © Getty Images

Іша Амбані / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie