Донька індійського мільярдера Амбані вразила золотою сукнею ручної роботи у Парижі

Іша Амбані / © Getty Images

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Індійський дизайнер Маніш Мальготра дебютував на Паризькому тижні високої моди в середу, а щоб підтримати його в цей особливий момент його кар’єри та важливу подію для індійської моди, у першому ряду зібралися численні знаменитості, серед яких були донька індійського мільярдера Іша Амбані та Анна Вінтур.

Для цієї події Іша обрала вбрання, створене Манішем Мальготрою — золоту сукню з колекції осінь-зима 2026 Haute Couture. Над образом Іші працював зірковий стиліст Ендрю Мукамал, який також є автором усіх знакових образів акторки Марго Роббі останніх років.

Іша Амбані / © Getty Images

Її золота сукня ручної роботи була повністю розшита бісером та мала галтер хрест-навхрест. Прикраси у образі не відволікали уваги від сукні, хоча Іша і любить додавати до луків видовищні діаманти — цього ж разу вона надягла лише сережки з каменями та кілька каблучок. Також Іша взула золотисті туфлі від Ferragamo з ремінцями.

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Анна Вінтур, Іша Амбані та Лорен Санто-Домінго / © Getty Images

Також індійська мільярдерка Іша Амбані приголомшила всіх своєю появою у скульптурному сіро-блакитному вбранні від Rahul Mishra на Тижні моди.

Іша Амбані / © Getty Images

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