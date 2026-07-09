Дочь индийского миллиардера Амбани поразила всех в Париже золотым платьем ручной работы

Иша Амбани / © Getty Images

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Индийский дизайнер Маниш Мальготра дебютировал на Парижской неделе высокой моды в среду, и чтобы поддержать его в этот особенный момент, его кар’еры и важное событие для индийской моды, в первом ряду собрались многочисленные знаменитости, среди которых были дочь индийского миллиардера Иша Амбани и Анна Винтур.

Для этого мероприятия Иша выбрала наряд, созданный Манишем Мальготрой — золотое платье из коллекции осень-зима 2026 Haute Couture. Над образом Иши работал звездный стилист Эндрю Мукамал, который также является автором всех знаковых образов актрисы Марго Робби последних лет.

Иша Амбани / © Getty Images

Ее золотое платье ручной работы было полностью расшито бисером и имело перекрещивающийся галтер. Украшения в образе не отвлекали внимания от платья, хотя Иша и любит дополнять свои образы эффектными бриллиантами — на этот раз она надела только серьги с камнями и несколько колец. Также Иша надела золотистые туфли от Ferragamo с ремешками.

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Анна Винтур, Иша Амбани и Лорен Санто-Доминго / © Getty Images

Кроме того, индийская миллиардерша Иша Амбани поразила всех своим появлением в скульптурном серо-голубом наряде от Rahul Mishra на Неделе моды.

Иша Амбани / © Getty Images

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