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- Шоу-бизнес
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Дочь индийского миллиардера Амбани поразила всех в Париже золотым платьем ручной работы
Она приехала в Париж исключительно для того, чтобы поддержать индийских дизайнеров.
Индийский дизайнер Маниш Мальготра дебютировал на Парижской неделе высокой моды в среду, и чтобы поддержать его в этот особенный момент, его кар’еры и важное событие для индийской моды, в первом ряду собрались многочисленные знаменитости, среди которых были дочь индийского миллиардера Иша Амбани и Анна Винтур.
Для этого мероприятия Иша выбрала наряд, созданный Манишем Мальготрой — золотое платье из коллекции осень-зима 2026 Haute Couture. Над образом Иши работал звездный стилист Эндрю Мукамал, который также является автором всех знаковых образов актрисы Марго Робби последних лет.
Ее золотое платье ручной работы было полностью расшито бисером и имело перекрещивающийся галтер. Украшения в образе не отвлекали внимания от платья, хотя Иша и любит дополнять свои образы эффектными бриллиантами — на этот раз она надела только серьги с камнями и несколько колец. Также Иша надела золотистые туфли от Ferragamo с ремешками.
Кроме того, индийская миллиардерша Иша Амбани поразила всех своим появлением в скульптурном серо-голубом наряде от Rahul Mishra на Неделе моды.