- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 1 мин
"Флот червей уменьшается": "Мадяр" показал полный перечень всех 35 разбитых танкеров и судов Кремля (видео)
Украинские дроны поражают танкеры «теневого флота» России третьи сутки подряд.
В течение 96 часов поражены 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств РФ.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.
В частности, в течение ночи в Крыму и южной части ВОТ Птицы СБС поразили 45 военных целей: Сакская ТЭЦ, три состава/базы ГСМ и два МТЗ, станция помех «Житель», коммуникационные башни, 14 судов «теневого флота» РФ 12 танкеров, один сухогруз. Все — в Азовском море.
Хронология уничтожения теневого флота:
06.07.26- 2 танкера
•Капитан Бармин
•Санар-3 (тип Primemax)
07.07.26- 10 судов (8 танкеров, 1 сухогруз и 1 паром):
•Венера-3
•Санар-1
•Санар-17
•Климена
•Тете
•Алексей Саврасов
•Пенелопа
•Иван Черемысинов
•сухогруз- уточняется
•паром SKS One (Керчь)
08.07.26 — 9 судов:
•танкер «Ефросинья В»
•танкер «Мария»
•танкер «Санар-17» (повторное поражение)
•танкер «Санар-4»
•танкер «Климена» (повторное)
•сухогруз «Донстар»
•сухогруз «Владимир Ярыгин»
•сухогруз «Феофан Шохирев»
•сухогруз «Евгения С»
09.07.26 — 14 судов (12 танкеров, 1 сухогруз и 1 буксир):
•танкер «Челси-6» (флаг РФ)
•танкер «Аура» (флаг РФ)
•танкер «Сонар-1» (флаг РФ)
•танкер «Илья Репин» (флаг РФ)
•"Меркурий» (флаг — РФ, тип судна уточняется)
•танкер «Галиаскар Камал» (флаг Панама, под санкциями)
•буксир «Альфео» (флаг РФ с баржей «Афродита»)
•танкер «Венера-3» (флаг РФ)
•танкер «Пенелопа» (флаг РФ)
•метрика еще 5 плавсредств уточняется
Напомним, птицы «Мадяра» атаковали 9 танкеров " теневого флота " России за ночь 8 июля в Азовском море. В общей сложности поражено 21 судно в течение 72 часов.