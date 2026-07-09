"Флот червей уменьшается": "Мадяр" показал полный перечень всех 35 разбитых танкеров и судов Кремля (видео)

Украинские беспилотники выбивают теневой флот РФ / © СБУ

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В течение 96 часов поражены 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

В частности, в течение ночи в Крыму и южной части ВОТ Птицы СБС поразили 45 военных целей: Сакская ТЭЦ, три состава/базы ГСМ и два МТЗ, станция помех «Житель», коммуникационные башни, 14 судов «теневого флота» РФ 12 танкеров, один сухогруз. Все — в Азовском море.

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Хронология уничтожения теневого флота:

06.07.26- 2 танкера

•Капитан Бармин

•Санар-3 (тип Primemax)

07.07.26- 10 судов (8 танкеров, 1 сухогруз и 1 паром):

•Венера-3

•Санар-1

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•Санар-17

•Климена

•Тете

•Алексей Саврасов

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•Пенелопа

•Иван Черемысинов

•сухогруз- уточняется

•паром SKS One (Керчь)

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08.07.26 — 9 судов:

•танкер «Ефросинья В»

•танкер «Мария»

•танкер «Санар-17» (повторное поражение)

•танкер «Санар-4»

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•танкер «Климена» (повторное)

•сухогруз «Донстар»

•сухогруз «Владимир Ярыгин»

•сухогруз «Феофан Шохирев»

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•сухогруз «Евгения С»

09.07.26 — 14 судов (12 танкеров, 1 сухогруз и 1 буксир):

•танкер «Челси-6» (флаг РФ)

•танкер «Аура» (флаг РФ)

•танкер «Сонар-1» (флаг РФ)

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•танкер «Илья Репин» (флаг РФ)

•"Меркурий» (флаг — РФ, тип судна уточняется)

•танкер «Галиаскар Камал» (флаг Панама, под санкциями)

•буксир «Альфео» (флаг РФ с баржей «Афродита»)

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•танкер «Венера-3» (флаг РФ)

•танкер «Пенелопа» (флаг РФ)

•метрика еще 5 плавсредств уточняется

Напомним, птицы «Мадяра» атаковали 9 танкеров " теневого флота " России за ночь 8 июля в Азовском море. В общей сложности поражено 21 судно в течение 72 часов.

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Дата публикации 12:34, 09.07.26 Количество просмотров 9 Силы обороны за ночь поразили 14 судов россиян - видео

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