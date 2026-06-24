"Кина не будет": "Мадяр" рассказал подробности новых взрывов в Крыму и показал цифры

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

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Ночью 24 июня по электроподстанции в оккупированном Севастополе было нанесено семь ударов беспилотниками.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (позывной «Мадяр») в социальных сетях.

По его словам, речь идет о ключевом объекте энергетической инфраструктуры, который обеспечивает распределение мощностей Балаклавской ТЭС.

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«Устала ночью 24 июня главная электроподстанция Севастополя, которая распределяет генерацию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"). Кина не будет, а света, как оказывается, много не бывает… И да, правильная цифра — 7. Именно туда — семь», — написал Бровди.

Он также отметил, что удары были нанесены силами подразделений СБС в координации с Центром глубинного поражения.

По словам командующего, в эту же ночь подразделения Сил беспилотных систем поразили десятки целей на оккупированных территориях юга Украины.

«Птицы СБС успешно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в оперативной глубине противника», — добавил он.

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Фотографии или видео ударов, нанесенных подразделениями СБС, «Мадяр» пока не опубликовал.

«Прилеты» в Крыму — последние новости

Напомним, в ночь на 24 июня аннексированный Крым атаковали беспилотники. В разных городах полуострова раздавались взрывы. На военных объектах российских оккупантов произошли масштабные пожары.

Накануне в Сети были опубликованы спутниковые снимки, на которых виден железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму после того, как его повредили бойцы Сил специальных операций ВСУ во время атак 22 и 23 июня.

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