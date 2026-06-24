Посольство Израиля осудило акцию в Киеве: что стало причиной

Флаг Израиля

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Посольство Израиля в Украине отреагировало на акцию объединения «Братство», состоявшуюся 21 июня на Майдане Незалежности в Киеве. Дипломатическое ведомство осудило использование участниками мероприятия нацистских поздравлений и жестов.

Об этом говорится в официальном заявлении Посольства Израиля в Украине.

Израильские дипломаты отметили, что подобные проявления недопустимы, поскольку они обесценивают историческую память о миллионах людей, погибших в результате преступлений нацистского режима.

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«Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскорбляет память миллионов жертв нацизма», — отметил представитель посольства.

В связи с инцидентом дипломатическое ведомство обратилось в украинские правоохранительные органы с призывом принять необходимые меры реагирования.

«Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством Украины», — подчеркнули в посольстве Израиля.

Напомним, в Киеве 21 июня состоялся марш «КиевПрайд» в поддержку равных прав для представителей ЛГБТК+ сообщества. Однако эта мера не обошлась без провокаций. Противники этого марша решили пройтись по флагу ЛГБТК+.

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