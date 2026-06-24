ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

Посольство Израиля осудило акцию в Киеве: что стало причиной

В Киеве участники акции использовали нацистские поздравления. Посольство Израиля выразило обеспокоенность.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Флаг Израиля

Флаг Израиля

Посольство Израиля в Украине отреагировало на акцию объединения «Братство», состоявшуюся 21 июня на Майдане Незалежности в Киеве. Дипломатическое ведомство осудило использование участниками мероприятия нацистских поздравлений и жестов.

Об этом говорится в официальном заявлении Посольства Израиля в Украине.

Израильские дипломаты отметили, что подобные проявления недопустимы, поскольку они обесценивают историческую память о миллионах людей, погибших в результате преступлений нацистского режима.

«Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскорбляет память миллионов жертв нацизма», — отметил представитель посольства.

В связи с инцидентом дипломатическое ведомство обратилось в украинские правоохранительные органы с призывом принять необходимые меры реагирования.

«Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством Украины», — подчеркнули в посольстве Израиля.

Напомним, в Киеве 21 июня состоялся марш «КиевПрайд» в поддержку равных прав для представителей ЛГБТК+ сообщества. Однако эта мера не обошлась без провокаций. Противники этого марша решили пройтись по флагу ЛГБТК+.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
4
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie