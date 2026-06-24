- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Магучих стала победительницей этапа Континентального тура в Загребе
Ярослава триумфовала с результатом 1,97 метра.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Континентального тура в хорватском Загребе.
24-летняя уроженка Днепра выиграла соревнования с результатом 1,97 метра — эту высоту она взяла с последней попытки.
"Серебро" разделили австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич, которым покорилась высота 1,95 метра.
Еще одна украинка Ирина Геращенко стала 9-й с результатом 1,85 метра.
Континентальный тур, Загреб. Прыжки в высоту (женщины)
1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 метра
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,95 м
2. Ангелина Топич (Сербия) — 1,95 м
...
9. Ирина Геращенко (Украина) — 1,85 м
Для Магучих это вторая подряд победа на этапах Континентального тура в этом году. Перед этим украинка выиграла соревнования в нидерландском Хенгело.
Также мы рассказывали, что Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).