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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Магучих стала победительницей этапа Континентального тура в Загребе

Ярослава триумфовала с результатом 1,97 метра.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Континентального тура в хорватском Загребе.

24-летняя уроженка Днепра выиграла соревнования с результатом 1,97 метра — эту высоту она взяла с последней попытки.

"Серебро" разделили австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич, которым покорилась высота 1,95 метра.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала 9-й с результатом 1,85 метра.

Континентальный тур, Загреб. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 метра

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,95 м

2. Ангелина Топич (Сербия) — 1,95 м

...

9. Ирина Геращенко (Украина) — 1,85 м

Для Магучих это вторая подряд победа на этапах Континентального тура в этом году. Перед этим украинка выиграла соревнования в нидерландском Хенгело.

Также мы рассказывали, что Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).

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Дата публикации
Количество просмотров
60
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