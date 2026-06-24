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Свитолина после победы над россиянкой снялась с последнего турнира перед Wimbledon-2026
Элина не сыграет в четвертьфинале соревнований в Бад-Гомбурге из-за травмы правого бедра.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) снялась с турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.
Накануне 31-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над "нейтральной" теннисисткой с российским паспортом Людмилой Самсоновой (№37 WTA) — 3:6, 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Элина должна была сыграть с китаянкой Синь Ю Ван (№52 WTA), но отказалась от участия в матче из-за травмы правого бедра.
"Вчерашняя победа далась в очень напряженной борьбе, но она забрала от моего организма немного больше сил, чем я ожидала. Поэтому мне нужно еще несколько дней на восстановление", — отметила Свитолина в видеокомментарии от организаторов турнира.
Турнир в Бад-Гомбурге был последним для Свитолиной перед Wimbledon-2026. Матчи основной сетки травяного мэйджора состоятся с 29 июня по 12 июля.
Ранее сообщалось, что Свитолина стала амбассадором клуба УПЛ и обратилась к болельщикам.