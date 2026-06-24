Шаман из Ганы проклял главную звезду сборной Англии перед матчем ЧМ-2026

Гарри Кейн / © Associated Press

Реклама

Накануне матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Ганы известный ганский шаман Нана Кваку Бонсам наложил проклятие на главного бомбардира и лидера "Трех львов" Гарри Кейна.

Об этом сообщает Goal.com.

"Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно, чтобы он не играл против моей страны. Я сделаю все возможное, чтобы Гана извлекла из этого пользу", — заявил шаман.

Реклама

Поединок Англия — Гана завершился безголевой ничьей (0:0). Кейн вышел в стартовом составе "Трех львов" и провел на поле весь матч. На 86-й минуте Гарри имел отличный шанс принести своей сборной победу, но после попадания Нико О'Райлли в перекладину на добивании с убийственной позиции отправил мяч выше ворот.

После поединка колдун сообщил, что снял проклятие с Кейна, чтобы тот смог забить в следующем матче ЧМ-2026 против Панамы.

"Я самый могущественный спиритуалист в мире! Я духовно сковал Гарри Кейна, а теперь освобождаю его, чтобы он смог забить в следующем матче сборной Англии", — заявил шаман.

Интересно, что раньше Нана Кваку Бонсам на ЧМ-2014 проклял форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Незадолго до старта того турнира Роналду травмировался, однако восстановился до матча с Ганой и забил решающий гол (2:1).

Реклама

В другом матче второго тура этого квартета Хорватия одержала победу над Панамой (1:0).

После двух туров Англия и Гана лидируют в группе L, имея по 4 очка. Хорватия (3 балла) занимает третье место. Панама (0) досрочно потеряла шансы выйти в плей-офф.

В заключительном третьем туре Англия сыграет с Панамой, а Гана сразится с Хорватией. Оба поединка состоятся 28 июня, в 00:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Реклама

Новости партнеров