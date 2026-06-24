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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Шаман з Гани прокляв головну зірку збірної Англії перед матчем ЧС-2026

Після нульової нічиєю в поєдинку Англія — Гана чаклун зняв прокляття з Гаррі Кейна.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Гаррі Кейн

Гаррі Кейн / © Associated Press

Напередодні матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Гани відомий ганський шаман Нана Кваку Бонсам наклав прокляття на головного бомбардира і лідера "Трьох левів" Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Goal.com.

"Я не бажаю йому серйозної травми. Буде достатньо, щоб він не грав проти моєї країни. Я зроблю все можливе, щоб Гана отримала від цього користь", — заявив шаман.

Поєдинок Англія — Гана завершився безгольовою нічиєю (0:0). Кейн вийшов у стартовому складі "Трьох левів" та провів на полі весь матч. На 86-й хвилині Гаррі мав чудовий шанс принести своїй збірній перемогу, але після влучання Ніко О'Райллі у поперечину на добиванні з убивчої позиції відправив м'яч вище воріт.

Після поєдинку чаклун повідомив, що зняв прокляття з Кейна, аби той зміг забити в наступному матчі ЧС-2026 проти Панами.

"Я наймогутніший спіритуаліст у світі! Я духовно скував Гаррі Кейна, а тепер звільняю його, щоб він зміг забити в наступному матчі збірної Англії", — заявив шаман.

Цікаво, що раніше Нана Кваку Бонсам на ЧС-2014 прокляв форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду. Незадовго до старту того турніру Роналду травмувався, однак відновився до матчу з Ганою та забив вирішальний гол (2:1).

  • В іншому матчі другого туру цього квартету Хорватія здобула перемогу над Панамою (1:0).

  • Після двох турів Англія та Гана лідирують у групі L, маючи по 4 очки. Хорватія (3 бали) посідає третє місце. Панама (0) достроково втратила шанси вийти до плейоф.

  • У заключному третьому турі Англія зіграє з Панамою, а Гана позмагається з Хорватією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 00:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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