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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Сибіга теж не поїде: в МЗС України зробили важливу заяву про конференцію у Гданську

Попри відсутність Сибіги, Україна візьме активну участь у конференції URC у Гданську. Головна мета — досягти конкретних результатів у відновленні та безпеці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

Конференція з відновлення України (URC) у Гданську відбудеться без особистої присутності очільника МЗС Андрія Сибіги. Такий формат відомство пояснило прагненням уникнути зайвої політизації заходу. Головна мета України — досягти конкретних результатів у відновленні та безпеці.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомили в МЗС України.

У відомстві пояснили, що формат конференції у Гданську не вимагає обов’язкової участі Сибіги, оскільки фокус заходу зміщено з дипломатичної сфери на економічну, безпекову, інфраструктурну та гуманітарну площини.

«Цьогорічні заходи URC у Гданську не потребують обов’язкової особистої присутності міністра закордонних справ. Так само як з польського боку акцент не на міністрові закордонних справ і дипломатичній складовій, а на урядовому, економічному, безпековому, інфраструктурному, гуманітарному, бізнесовому та інших вимірах, яким присвячена Конференція», — повідомили в українському МЗС.

Водночас там наголосили, що дипломатичний корпус бере активну участь у процесі: МЗС та департамент економічної дипломатії протягом тривалого часу спільно з урядом готували змістовне наповнення заходу, забезпечуючи організаційний супровід переговорів та угод.

«Пророблена велика робота і ми розраховуємо на серйозні плоди», — додали в установі.

Там вказали, що українську делегацію очолюватиме прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, що відповідає найвищому урядовому рівню представництва.

У МЗС підкреслили, що пріоритетом є уникнення зайвої політизації та перехід до практичної реалізації завдань.

«Наша мета — уникнути непотрібної політизації цього міжнародного заходу, сфокусуватися на прагматиці та конкретних рішеннях на підтримку України та українців в умовах, коли це особливо необхідно, на п’ятому році повномасштабної агресії РФ», — зазначили у відомстві.

Там заявили про очікування, що конференція стане успішним кейсом співпраці України, Польщі та міжнародних партнерів, і висловили вдячність польській стороні за співорганізацію.

Зеленського не буде на Конференції з відновлення України у Гданську — що відомо

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить Свириденко замість президента Володимира Зеленського. До складу команди увійдуть представники влади, бізнесу та громад. Головне завдання — укласти домовленості для зміцнення оборони та економіки, зокрема підписати угоди про підтримку української енергетики.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск схвально оцінив рішення про участь Свириденко в конференції у Гданську замість Зеленського, назвавши це кроком до деескалації на тлі нещодавньої напруженості між лідерами держав. Туск підкреслив, що такий формат представництва дозволить провести захід спокійніше та конструктивніше.

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Дата публікації
Кількість переглядів
353
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