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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1358
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Навроцький виступив з важливою заявою щодо війни в Україні

Президент Навроцький озвучив позицію Польщі щодо завершення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Кароль Навроцький.

Кароль Навроцький. / © Associated Press

Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі в Анкарі обговорили закінчення війни Росії в Україні.

Про це стало відомо під час пресконференції лідерів, пише «Укрінформ».

Лідери двох країн наголосили, що війна має завершитися, а пріоритетним інструментом для цього повинна залишатися дипломатія.

«Ми одностайні в тому, що Росія є єдиною державою-агресором, яка напала на Україну. Ми заявили, що хочемо якнайшвидшого завершення цієї війни. Найкращим шляхом розв’язання цього питання є дипломатичні методи. У цьому ми також єдині в поглядах», — сказав Навроцький.

Зустріч також торкнулася ширшої безпекової ситуації в регіоні та необхідності міжнародних зусиль для досягнення миру.

Нагадаємо, на тлі скандалу через УПА прем’єр Польщі Дональд Туск зробив заяву про відносини з Україною. З його слів, в інтересах Варшави будувати добрі відносини з Києвом. Туск наголосив, що зараз «легко розпалювати антипольські настрої в Україні та антиукраїнські настрої в Польщі», але підживлювати цю напруженість заради рейтингу він особисто не збирається.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1358
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