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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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46-річний Роналдіньо повернувся у футбол і виступатиме за італійський клуб

Володар "Золотого м'яча" гратиме у третьому за силою італійському дивізіоні.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Роналдіньо

Роналдіньо / © Associated Press

Легендарний бразильський півзахисник Роналдіньо вирішив відновити професійну кар'єру та підписав контракт з італійською "Равенною", яка виступає у Серії С.

Про це клуб третього за силою італійського дивізіону оголосив під час спеціального заходу в Маямі.

Деталі угоди з 46-річним бразильцем не розголошуються.

"Запрошення Роналдіньо до "Равенни" є надзвичайним моментом для клубу. Він був моїм кумиром у дитинстві, а його вплив на гру виходить далеко за межі футболу. Окрім того, що він принесе клубу, я сподіваюся, що його участь надихне нове покоління вболівальників закохатися в "Равенну" та стати частиною того, що ми будуємо на майбутнє", — заявив президент клубу Іньяціо Чіпріані.

Роналдіньо / © Associated Press

Роналдіньо / © Associated Press

Роналдіньо є чемпіоном світу 2002 року у складі збірної Бразилії та володарем "Золотого м'яча" 2005 року.

Протягом кар'єри він виступав за "Греміо", ПСЖ, "Барселону", "Мілан", "Фламенго", "Атлетіко Мінейро", "Керетаро" та "Флуміненсе".

У січні 2018 року Роналдіньо оголосив про завершення кар'єри. Востаннє він грав у офіційних матчах ще 2015-го.

Раніше повідомлялося, що Роналду побив бомбардирський рекорд Мессі на чемпіонатах світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3
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