"Я повернувся": Роналду виплеснув емоції після дубля у ворота Узбекистану на ЧС-2026

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду емоційно відреагував на свій дубль у ворота команди Узбекистану та розгромну перемогу (5:0) у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, після завершення поєдинку Роналду вигукнув у камеру: "Я повернувся, я повернувся!"

Пізніше Кріштіану розповів, чому саме ці слова прокричав у камеру після перемоги.

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"Так, щоб люди не забували", — наголосив Роналду.

У матчі з Узбекистаном 41-річний капітан португальців установив рекорд чемпіонатів світу — Кріштіану став першим гравцем в історії, який забив на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Після матчу проти Узбекистану в активі Роналду 10 голів на чемпіонатах світу. Він став найкращим бомбардиром збірної Португалії на Мундіалях, обійшовши Ейсебіо, який забив 9 м'ячів.

Також Кріштіану став найбільш віковим автором дубля в історії чемпіонатів світу, перевершивши досягнення аргентинця Ліонеля Мессі.

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В іншому матчі другого туру цього квартету Колумбія здолала ДР Конго (1:0).

Після другого туру Колумбія (6 очок) одноосібно лідирує у групі K та достроково вийшла до плейоф. Португалія (4 бали) посідає друге місце, ДР Конго (1 пункт) — третє. Узбекистан (0) йде на останній сходинці.

У заключному третьому турі Португалія зіграє з Колумбією, а ДР Конго позмагається з Узбекистаном. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 02:30 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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