Україна та Румунія спростили проїзд туристичних автобусів через один із пунктів: що відомо

Кордон / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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За домовленістю з румунською стороною, через пункт пропуску «Дяківці — Раковець» дозволили проїзд туристичних автобусів будь-якого розміру. Рух діятиме лише на виїзд з України і буде доступний до кінця літа.

Про це повідомляє ДПСУ.

Як пояснється, найпопулярнішим напрямком залишається українсько-румунський кордон, з румунською стороною домовились про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску «Дяківці — Раковець».

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«Рух через цей пункт можливий лише на виїзд з України», — акцентують у ДПСУ.

Водії мають заздалегідь зареєструватися в системі «Є-черга» та прибути до пункту пропуску у визначений час.

Раніше прикордонники повідомили, що найменші черги на пунктах пропуску фіксують у будні дні вранці. Саме в цей час перетин кордону зазвичай відбувається найшвидше. Натомість ближче до обіду та у вечірні години пасажиропотік зростає, що призводить до черг і довшого очікування. У ДПСУ радять планувати поїздку заздалегідь і перевіряти завантаженість пунктів пропуску перед виїздом.

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