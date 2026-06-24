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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Україна та Румунія спростили проїзд туристичних автобусів через один із пунктів: що відомо

Через зростання кількості туристичних перевезень у літній сезон на кордоні в Чернівецькій області відкрили додатковий тимчасовий маршрут для автобусів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Кордон

Кордон / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

За домовленістю з румунською стороною, через пункт пропуску «Дяківці — Раковець» дозволили проїзд туристичних автобусів будь-якого розміру. Рух діятиме лише на виїзд з України і буде доступний до кінця літа.

Про це повідомляє ДПСУ.

Як пояснється, найпопулярнішим напрямком залишається українсько-румунський кордон, з румунською стороною домовились про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску «Дяківці — Раковець».

«Рух через цей пункт можливий лише на виїзд з України», — акцентують у ДПСУ.

Водії мають заздалегідь зареєструватися в системі «Є-черга» та прибути до пункту пропуску у визначений час.

Раніше прикордонники повідомили, що найменші черги на пунктах пропуску фіксують у будні дні вранці. Саме в цей час перетин кордону зазвичай відбувається найшвидше. Натомість ближче до обіду та у вечірні години пасажиропотік зростає, що призводить до черг і довшого очікування. У ДПСУ радять планувати поїздку заздалегідь і перевіряти завантаженість пунктів пропуску перед виїздом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
223
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