Конфлікт Києва і Варшави: у Польщі поставили крапку в питанні посередництва

Прапор Польщі. / © Unsplash

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Польщі не потрібні посередники для врегулювання відносин з Україною, які погіршилися на тлі скандалу з УПА і відібранням в президента Володимира Зеленського ордену Білого орла.

Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка, повідомляє Onet.

З його слів, Варшава не потребує посередництва у відносинах з Україною, хоч цього разу ситуація «складніша». Так, він відповів на готовність Брюсселя бути посередником у врегулюванні суперечки.

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«Я вважаю, що у відносинах Польщі з Україною нам не потрібне посередництво. Звичайно, ситуація складніша, ніж була раніше. Я вважаю, що в інтересах Польщі та України — деескалація цього конфлікту, адже нам разом є над чим працювати», — висловився Шлапка.

Як повідомлялося, головна радниця президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайскіріте повідомила, що Вільнюс може виступити посередником у конфлікті між Польщею та Україною. З її слів, для організації прямої розмови між Володимиром Зеленським та Каролем Навроцьким «знадобитися серйозне втручання».

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі - ордена Білого Орла. Причиною цього став скандал через присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА. Мовляв, це суперечить гарному ставленню до історичних цінностей.

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