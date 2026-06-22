Кароль Навроцький. / © Associated Press

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Президента Польщі Кароль Навроцький через скандал з УПА відібрав орден Білого Орла у Володимира Зеленського, але ця нагорода досі залишається у фашистського диктатора Беніто Муссоліні, імператриці Єкатерина ІІ та друга Кремля, ексканцлера Німеччини Герхард Шредер.

Таке рішення пояснила міністерка канцелярії польського лідера Агнешка Єнджак.

З її слів, орден не відкликають посмертно — як у ситуації з італійським диктатором і російською імператрицею. Водночас 82-річний Шредер не вчинив дій, через які можна було б забрати нагороду.

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«Колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України. Хоча його робота на путінську Росію заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі. За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь „героїв СС“, — наголосила Єнджак.

Окрім того, вона зухвало додадала, мовляв, Зеленського не турбувала наявність ордена Білого орла у цих історичних постатей, коли він отримав нагороду.

«І він додає образу до образи, повертаючи її поштовою службою», — додала посадовиця.

З її слів, президент України нібито «умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України». Своєю чергою, Навроцький, акцентувала вона, «відкликав нагороду, але не забрав простягнуту руку».

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«Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе», — підсумувала вона.

Деталі на відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПОВІВ, як НАВРОЦЬКИЙ ЗРИВАЄ КОНФЕРЕНЦІЮ з ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ у ПОЛЬЩІ!

Нагадаємо, після рішення Навроцького Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла. Він також згадав слова польського колеги про те, що нагорода «символізує найвищу довіру Речі Посполитої, особливий зв’язок із польською державою та вдячність народу». У цьому контексті він згадав Катерину ІІ, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, які також мають цей орден.

Зауважимо, що після чинного президента — три його попередники як знак солідарності повернули Варшаві Ордени Білого Орла: Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко.

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Дата публікації 21:00, 21.06.26 Кількість переглядів 164 Зеленський про удари по Росії, відношення з Польщею і дорослих дітей! Ексклюзив ТСН!

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