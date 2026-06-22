Кремль потирає руки: після скандалу навколо ордена Зеленського РФ істерично звернулась до Польщі

Кремль.

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У Росії дуже втішилися суперечкою між Україною і Польщею, а також рішенням президента Кароля Навроцького відібрати у Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Москва радіє розбрату між союзниками.

Як реагують в Москві на скандальне рішення, читайте у ТСН.ua.

Голова державної думи РФ В’ячеслав Володін зрадів конфлікту і зухвало звернувся до Польщі з провокацією. Мовляв, Варшава має визначитися «з ким вона» — «зі своїм народом» чи «з нинішнім київським режимом».

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Голова комісії ради федерацій з інформполітики Олексій Пушков побачили новий конфлікт між Україною та Польщею, заявивши про «війну орденів». Водночас він ще й нахабно висунули звинувачення на адресу Варшави, яка підтримує Київ, який «героїзує УПА».

Окрім того, після скандалу з орденом у Росії очікувано заговорили ще й про перешкоду для України в ЄС. Представник МЗС країни-агресора Родіон Мірошник вирішив роздути новий скандал і навіть висловився, що нібито Варшава «відіграється у повному обсязі та виставить масу вимог».

Нагадаємо, польський президента Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який той отримав 2023-го від тодішнього глави держави Анджея Дуди. Після цього український лідер звернувся до глави Польщі та заявив, що Варшава, схоже забула, що це Україна зараз захищає її Європу зараз, а не навпаки.

Очікувано, що у Москві істерично зраділи рішенню щодо ордена Зеленського. Зокрема, Кирила Дмитрієва дуже втішило рішення Навроцького. Він зухвало заявив, що Польща «нарешті виявила прихильників нацистів в Україні».

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Дата публікації 21:00, 21.06.26 Кількість переглядів 164 Зеленський про удари по Росії, відношення з Польщею і дорослих дітей! Ексклюзив ТСН!

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