Кремль потирает руки: после скандала вокруг ордена Зеленского РФ истерически обратилась в Польшу

Кремль.

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В России очень обрадовались спором между Украиной и Польшей, а также решением президента Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Москва радуется раздору между союзниками.

Как реагируют в Москве на скандальное решение читайте в ТСН.ua.

Глава государственной думы РФ Вячеслав Володин обрадовался конфликту и дерзко обратился в Польшу с провокацией. Мол, Варшава должна определиться с кем она — со своим народом или с нынешним киевским режимом.

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Глава комиссии совета федераций по информполитике Алексей Пушков увидели новый конфликт между Украиной и Польшей, заявив о «войне орденов». В то же время он еще и нагло выдвинули обвинения в адрес Варшавы, которая поддерживает «героизирующий УПА» Киев.

Кроме того, после скандала с орденом в России ожидаемо заговорили о препятствии для Украины в ЕС. Представитель МИД страны-агрессора Родион Мельник решил раздуть новый скандал и даже высказался, что якобы Варшава «отыграется в полном объеме и выставит массу требований».

Напомним, польский президента Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который тот получил в 2023 году от тогдашнего главы государства Анджея Дуды. После этого украинский лидер обратился к главе Польши и заявил, что Варшава, похоже, забыла, что это Украина сейчас защищает ее Европу сейчас, а не наоборот.

Ожидалось, что в Москве истерически обрадовались решению относительно ордена Зеленского. В частности, Кирилла Дмитриева очень обрадовало решение Навроцкого. Он дерзко заявил, что Польша «наконец-то обнаружила сторонников нацистов в Украине».

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Дата публикации 21:00, 21.06.26 Количество просмотров 159 Зеленский о ударах по России, отношениях с Польшей и взрослых детях! Эксклюзив ТСН!

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