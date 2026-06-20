"Порог боли поляков превышен": Навроцкий объяснил, почему отобрал орден у Зеленского

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Getty Images

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Во время торжеств по случаю Национального дня Силезских восстаний польский президент Кароль Навроцкий публично прокомментировал свои действия по поводу украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает польское издание TVN24.

Навроцкий напомнил о сложной истории страны, которая в ХХ веке была свободна только 31 год и постоянно боролась с тоталитарными режимами.

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«Да, мы знаем, что такое война, мы знаем, что такое борьба за независимость, мы знаем, что такое постсоветская, сегодняшняя российская угроза, но мы гордый польский народ, и мы имеем свой порог боли в вопросах, которые касаются нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен, поэтому я отнял у президента Зеленского Орден Белого Орла», — заявил Навроцкий.

Накануне он сообщил, что принял решение после консультаций с Капитулой ордена. Причиной стало согласие Владимира Зеленского предоставить одной из частей Вооруженных сил Украины почетное наименование в честь героев УПА. Самую же награду украинский президент получил в апреле 2023 г. от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды за выдающиеся заслуги в углублении дружеских отношений.

Реакция политиков и дипломатов

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике такие действия, подчеркнув, что конфликт между Варшавой и Киевом только радует Путина и шокирует западных союзников.

«Задача президентов Зеленского и Навроцкого – успокаивать эмоции, а не разжигать напряжение, ведь линия фронта проходит в другом месте», – подчеркнул глава польского правительства.

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Украинская сторона мгновенно отреагировала на недружественный шаг Варшавы. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал лишение ордена стратегической ошибкой Навроцкого, на которой заработает только Россия. В знак протеста глава МИД, а также чиновник Кирилл Буданов и посол Василий Боднар пообещали вернуть собственные польские государственные награды.

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