Скандал между Польшей и Украиной набирает обороты: в ОП пошли на символический жест

Флаги Украины и Польши. / © УНИАН

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Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква после решения Варшавы по отношению к Владимиру Зеленскому отказался от польской награды «с уважением к польскому народу».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Для меня большой честью было принять государственное отличие — Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который был мне вручен в 2022 за развитие украинско-польского взаимопонимания и партнерства. Но в нынешних обстоятельствах не считаю возможным и дальше сохранять эту награду», — подчеркнул Жовква.

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Решение о лишении президента Украины награды он назвал шагом, «который невозможно воспринимать ни морально справедливым, ни политически оправданным». По его словам, это награждение Зеленского в 2023-м было «признанием вклада, который украинские защитники и защитники ценой собственной жизни делают в будущее единой, безопасной и преуспевающей Европы».

«Уверен, что взаимное уважение и историческая справедливость должны оставаться основой отношений между нашими народами», — добавил он.

Политики отказываются от польских наград

Глава МИД Андрей Сибига отказался от польского ордена , полученного в октябре 2022-го. Речь идет о Командорском кресте со звездой ордена «За заслуги перед Польшей». Решение президент Польши Кароля Навроцкого он назвал «неоправданными, импульсивными и пренебрежительными шагами» против Украины.

В то же время глава ОП Кирилл Буданов решил отказаться от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Он резко отреагировал на то, что у Зеленского забрали орден и назвал это «недружественным актом» в отношении Украины и «подарком» для Москвы.

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Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает свою польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша». По его словам, решение относительно Зеленского «исторически несправедливо».

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