Где прячутся инопланетяне: астрономы запустят рой космических телескопов-"охотников"

Телескоп NASA James Webb. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Институт космических исследований Кека обнародовал амбициозный отчет о подготовке новой масштабной миссии под названием Большой интерферометр для экзопланет (LIFE). Главной целью этого высокотехнологичного проекта станет окончательное решение вопроса о существовании биологической жизни вне нашей Солнечной системы.

Об этих грандиозных планах астрономов сообщает Universe Today. Разработчики предлагают запустить несколько отдельных космических аппаратов, которые будут лететь в очень точной формации на расстоянии от 10 до 100 метров друг от друга.

Особенности технологии и средний инфракрасный диапазон

Традиционные обсерватории сталкиваются с огромными трудностями при наблюдении за экзопланетами, поскольку материнская звезда обычно светит гораздо ярче их. Рой аппаратов LIFE будет собирать свет в среднем инфракрасном диапазоне и передавать его на один центральный спутник для эффективного угнетения излишнего сияния.

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Именно этот спектр излучения является базой для поиска озона, метана, воды и других ключевых биологических маркеров на поверхности космических тел. Ранее астрономы уже пытались запустить две подобные миссии, однако их пришлось отменить из-за недостаточного уровня развития инженерных технологий того времени.

Сотрудничество с другими миссиями и сроки запуска

Эксперты отмечают, что этот инновационный проект станет идеальным партнером для будущей обсерватории HWO, запуск которой запланирован на 2040-е годы. Аппарат HWO сосредоточится на видимом свете, тогда как LIFE измерит тепловые выбросы для определения точной температуры и состава атмосферы экзопланеты.

«Сочетание данных от 2 космических миссий критически важно для устранения ложных срабатываний во время сложного анализа находок. Только так мы сможем четко отличить настоящие биосигнатуры от следов, вызванных обычными абиотическими процессами», — отмечают ученые в своем новом отчете.

Напомним, международная академия астронавтики утвердила новые принципы реагирования на возможный контакт с инопланетянами . Документ определяет, кто и при каких условиях может отвечать на сигналы из космоса.

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