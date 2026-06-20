Бывший муж Натальи Денисенко удивил заявлением о воссоединении бывших супругов ради 8-летнего сына

Андрей Фединчик и Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/andreyfedinchik

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Украинская актриса Наталья Денисенко встретилась с бывшим мужем Андреем Фединчиком на важном событии для их 8-летнего сына Андрея— выпускном в школе, тронув поклонников семейными снимками.

Андрей Фединчик поделился новыми фотографиями в своём Instagram. На снимках он позирует вместе с Натальей Денисенко и их сыном. Особый момент стал поводом для встречи бывших супругов. Актёр также показал друга мальчика, который был рядом в этот праздничный день. Фотографии передали тёплую атмосферу семейного праздника. Фединчик дополнил кадры искренними размышлениями об отцовстве и взрослении сына.

«Мой малыш закончил 2-й класс. Я помню, что не любил учиться. Но если бы я тогда знал, что самая сложная школа — это школа жизни», — написал артист.

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Андрей Фединчик с сыном Андреем и его другом / © instagram.com/andreyfedinchik

На опубликованных фотографиях Андрей Фединчик запечатлелся не только со своим сыном, но и отметил забавную черту мальчика — его любовь к шуткам во время фотосъемки. Актёр признался, что такое поведение напоминает ему его собственные детские шалости.

«На втором фото Андрей со своим одноклассником и другом Егором. И когда нужно сфотографироваться, они всегда корчат рожицы — вот такая у меня школа. В конце концов, я и профессию себе подходящую выбрал. Прекрасный солнечный день», — добавил Фединчик.

Несмотря на то, что актеры больше не вместе, они по-прежнему остаются родителями для своего сына и продолжают делить с ним важные моменты его жизни.

Напомним, ранее Наталье Денисенко и её избраннику высказали упреки за отдых во время войны. Савранский резко ответил.

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