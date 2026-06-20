«Мисс Украина Вселенная» Неплях раскрыла, кто её таинственный возлюбленный-бизнесмен

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021», модель и блогерша Анна Неплях впервые показала своего бойфренда, а также раскрыла личность нового возлюбленного, которым оказался киевский бизнесмен Александр Гудков.

После нескольких недель интриги победительница конкурса красоты и блогерша Анна Неплях больше не скрывает своего избранника. Еще недавно знаменитость лишь намекала на новый роман и признавалась, что находится в отношениях около полутора месяцев. Впрочем, раскрывать имя мужчины она не спешила. Для важного знакомства с подписчиками Анна выбрала особый повод. Им стал день рождения возлюбленного. Именно тогда звезда поделилась серией романтических фотографий.

«Ждала тебя на каждый праздник», — трогательно написала Неплях под совместными снимками.

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Анна Неплях и Александр Гудков / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях и Александр Гудков / © instagram.com/neplyah

Как выяснилось, сердце блогерши покорил предприниматель Александр Гудков. 19 июня ему исполнилось 39 лет. В соцсетях влюбленные не скрывали теплых чувств друг к другу. Более того, Анна показала снимок, сделанный после травмы ноги, на котором бизнесмен поддерживал её и помогал оправиться от неприятной ситуации.

«С тобой не страшно получить любую травму», — обратилась к возлюбленному знаменитость.

Анна Неплях и Александр Гудков / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях и Александр Гудков / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях и Александр Гудков / © instagram.com/neplyah

В ответ Гудков также опубликовал совместное фото с Анной и оставил лаконичное, но красноречивое признание.

«Любовь сдвигает скалы», — написал бизнесмен.

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Анна Неплях и Александр Гудков / © instagram.com/neplyah

Напомним, недавно Анна Неплях раскрыла, кто подарил ей Porsche Cayenne за 120 тыс. долларов.

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