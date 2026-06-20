У Путина выдвигают новые ультиматумы для мира: в жесткой позиции Кремля есть один нюанс

Лавров и Путин. / © Associated Press

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Российская Федерация жестко отвергает мирные предложения Запада и Украины. Выдвигает новые ультимативные условия, свидетельствующие в незаинтересованности до окончания войны.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты вспоминают эссе «Украина, Европа и глобальная безопасность» главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором он отверг пять условий для справедливого и длительного мира, изложенных в совместном заявлении, предложенном Украиной и ее европейскими партнерами — Францией, Германией и Великобританией 7 июня. Она предлагает прекращение огня, возобновление переговоров и замораживание нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров. Впрочем, в Москве дерзко назвали это «ультиматумами».

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Кроме того, Лавров заявил, что Кремль не может продолжать переговоры с Европой, которая якобы не может быть ни «посторонним наблюдателем», ни посредником переговоров через помощь Украине. Он дерзко обвинил европейских лидеров в использовании предпосылки переговоров с Россией как прикрытие для «геополитической экспансии» и даже подготовки к вероятному предстоящему нападению на страну-агрессору.

В ISW акцентируют внимание на том, что Кремль регулярно пытался исключить европейских лидеров по участию в мирных переговорах по прекращению войны в Украине, в частности отказываясь от миротворцев и гарантий безопасности, а также изображая США и РФ единственными соответствующими участниками переговоров.

В свою очередь Украина неоднократно предлагала организовать мирные переговоры на высоком уровне с российскими чиновниками. В частности, в открытом письме президента Владимира Зеленского к «фюреру» РФ Владимиру Путину.

«Регулярный отказ Кремля от переговорных встреч для обсуждения компромиссных мирных предложений свидетельствует о его постоянном нежелании прекратить войну в Украине на любых условиях, не означающих полной капитуляции Украины перед Россией и не отвечающих максималистским требованиям Москвы», — подчеркивают аналитиков.

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«Дух» Анкориджа

Аналитики отмечают, что переговорная позиция Кремля неизменна — она основана на максималистских требованиях России.

Российские чиновники в очередной раз дерзко утверждают, мол, стремятся выполнить договоренности, достигнутые во время саммита США и России на Аляске в августе 2025 года, несмотря на отсутствие какой-либо официальной документации о какой-либо договоренности.

Лавров намекнул, что переговорщики РФ будут продолжать продвигать разные усилия, направленные на оправдание российского вторжения в Украину во время предстоящих переговоров с делегацией США. По его словам, максималистские требования Кремля включают в себя обеспечение безопасности западных границ России и европейские «гарантии» относительно уважения права их граждан использовать русский язык и защиты православной веры.

«Однако ни США, ни Россия не опубликовали публичных заявлений или коммюнике по поводу какой-либо договоренности, достигнутой после саммита на Аляске. Кремль неоднократно использовал отсутствие официальных документов, кодифицирующих результаты той встречи, чтобы скрыть постоянное нежелание РФ идти на компромиссы и преданность своим максималистским военным целям», — подытожили в ISW.

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Напомним, недавно представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что «реалистическое решение» о войне лежит на столе. По его словам, позиция Российской Федерации в так называемом «урегулировании» — «четкая и последовательная». В частности, цинично заявил он, Украина должна уйти из Донбасса.

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