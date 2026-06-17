Зеленский сделал Путину новое неожиданное предложение: согласится ли Кремль на этот раз

Зеленский и Путин. / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский выражает готовность встретиться с «фюрером» РФ Владимиром Путиным. Впрочем, Кремль продолжает отклонять приглашение, а реакция Москвы говорит о многом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики акцентируют внимание на том, что Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во Франции. Глава Белого дома заявил, что РФ «должна заключить соглашение» с Украиной о прекращении войны.

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В то же время, украинский лидер в очередной раз высказался о том, что хочет провести мирные переговоры с Путиным до начала следующей зимы в «нейтральной стране». В частности, местом проведения подобных переговоров он назвал Соединенные Штаты. Кроме того, Зеленский еще 14 июня заявил, что они с Трампом обсудили возможность проведения Украиной и Россией мирных переговоров на территории Америки в формате, от которого Путину труднее отказаться.

Заметим, что перед началом саммита Зеленский предложил встретиться с Путиным на полях G7, но, по его словам, Москва не дала четкого ответа.

Американские аналитики акцентируют внимание на том, что Киев неоднократно предлагал организовать мирные переговоры на высоком уровне с российскими чиновниками. В частности, в открытом письме Зеленского Путину от 4 июня, в котором он инициировал переговоры на уровне глав государств, которую Путин впоследствии отклонил.

«Регулярный отказ Кремля от таких встреч свидетельствует о его постоянном нежелании прекратить войну в Украине на любых условиях, не означающих полной капитуляции Украины перед Россией», — отмечают аналитики ISW.

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Переговоры Зеленского и Путина — реакция Кремля

В то же время, помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков 16 июня заявил, что якобы РФ не получала никаких предложений по организации встречи Путина и Зеленского в Штатах. По его словам, Путин и Трамп также не обсуждали это во время разговора по телефону 14 июня.

В свою очередь, спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что якобы Зеленский не приглашал Путина на встречу на полях саммита G7. По его словам, «официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет».

Дата публикации 20:46, 16.06.26 Количество просмотров 23 Это было не по плану! Зеленский и Трамп встретились вне графика — и вот результат!

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