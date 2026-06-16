Будет ли Абрамович посредником между Украиной и РФ: Зеленский сделал важное заявление

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае посетил Киев, во время которого президент Украины Владимир Зеленский передал через него личное послание для Владимира Путина.

Об этом пишет «24 Канал».

Глава государства подчеркнул, что Роман Абрамович на все 100% понял украинскую сторону и обязался донести эти тезисы до руководства в Кремле. Однако реальные перспективы такого посредничества вызывают скепсис из-за специфики принятия решений в Москве.

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«Дело не в том, посредник он или нет, я думаю, что он (Путин-ред.) просто использует его. У него есть собственное решение, решение в его голове», — подчеркнул Зеленский.

От кого зависит судьба переговорного процесса

Зеленский отметил, что Абрамович может быть посредником, но это зависит от Путина.

«Каждая страна должна решить, кто будет представлять на техническом или уровне советников по нацбезопасности, кто их будет представлять», — подытожил президент.

Встреча Зеленского с Абрамовичем — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Sky News официально подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал в Киев с кулуарной миссией от Кремля.

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Сам бизнесмен не прокомментировал факт переговоров.

Также, Зеленский сообщал, что миллиарды Романа Абрамовича могут пойти на украинскую ПВО . Речь идет о 2,4 млрд фунтов стерлингов от продаж футбольного клуба «Челси».

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