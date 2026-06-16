Зеленский показал Трампу последствия удара по Лавре: как отреагировал президент США

Киево-Печерская лавра / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом показал фотографии последствий российского удара по Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейские дипломаты.

Атака РФ произошла в понедельник, 15 июня. Она повлекла за собой значительные разрушения на территории исторического комплекса, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и символом духовного и культурного наследия Украины. В результате масштабных обстрелов в разных регионах страны погибли по меньшей мере 10 человек.

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Удар по Лавре вызвал волну международного негодования. В частности, министр иностранных дел Франции сравнил эту атаку с возможной бомбардировкой собора Нотр-Дам в Париже.

"Трамп выразил свое неодобрение русского удара, а другой сказал, что с психологической точки зрения показ изображений был удачным шагом со стороны Зеленского", - проинформировал один из собеседников издания.

Ранее эксперт The Conversation объяснила, почему РФ ударила по Киево-Печерской лавре . Атака, подчеркнула она, не была случайностью. Россия давно прилагает все усилия для искоренения украинской религиозной идентичности. «Бомбардировка этого священного места (Киево-Печерской лавры – ред.) демонстрирует неустанное стремление России стереть украинскую историю и идентичность», – подчеркнула Лаура Худ.

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