Десятки ракет, разрушенные дома и сожженное историческое наследие: что сейчас происходит на местах ударов в Киеве

Россия в очередной раз обстреляла Киев / © Associated Press

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В ночь на 15 июня российские оккупационные войска совершили самый масштабный с начала полномасштабного вторжения обстрел Украины по количеству использованного баллистического вооружения. Всего для убийства мирных украинцев враг применил 70 ракет различных типов, из которых шесть десятков были нацелены исключительно на столицу.

В результате атаки в Киеве погибли пять человек, еще более тридцати получили ранения, среди них — двое маленьких детей. Разрушения, взрывные волны и масштабные пожары зафиксированы практически во всех районах города: от частного сектора Осокорков до легендарной киностудии имени Александра Довженко и книжного рынка на Оболони.

На местах совершения военных преступлений РФ работала корреспондентка ТСН Наталья Ткачук.

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Чудо на Осокорках: многометровая воронка и ковер, спасший жизнь 80-летнему мужчине

Эпицентром разрушений в частном жилом секторе столицы стал левобережный район Осокорки. Сюда посреди плотной жилой застройки прилетела тяжелая российская ракета, оставив после себя огромную воронку глубиной в несколько метров. Невероятно мощной взрывной волной фактически разнесло почти всю улицу — серьезно повреждено и разрушено не менее десятка частных домов вокруг, а некоторые дома загорелись, как спички.

Невероятную историю спасения журналистам рассказал 80-летний местный житель пан Владимир. В момент страшного взрыва пожилой мужчина спокойно спал на кровати рядом с окном. Когда стены начали рушиться, а каскад острых осколков и стекла полетел в комнату, мужчину чудом спас обычный настенный ковер — он оторвался от удара и полностью накрыл собой дедушку, защитив от смертельных порезов.

Когда пожилой мужчина пришел в себя и смог самостоятельно выбраться на задымленную улицу, он увидел, что соседний дом уже полностью охватило сильное пламя. Владельцу горящего дома пришлось спасаться из огненной ловушки в первые минуты. Мужчина чудом остался жив, но его дом сгорел дотла. Другая местная жительница, пани Надежда, сетует: на этой улице у нее была уютная дача, а после ночного налета от здания осталась лишь куча обугленного хлама и пепел — взрыв полностью снес постройку, пока сама женщина ночевала в городской квартире.

На соседнем участке под завалами оказалась целая семья. В доме жила супружеская пара, к которой как раз на выходные приехали в гости маленькие внуки — два мальчика шести и восьми лет. Во время взрыва на кровать, где спала бабушка вместе с младшим внуком, внезапно обрушилась межкомнатная стена. Обоих пострадавших срочно госпитализировали медики скорой помощи: женщине врачи наложили многочисленные швы на раненую голову, а 6-летний мальчик чудом отделался лишь сильным испугом. Дедушка, который в момент взрыва находился в другой комнате со старшим внуком за кирпичной печью, говорит: «Только услышал — бум! — и все полетело. Ногу зашили, жене голову зашили — главное, что все живы, все нормально».

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Атака на студию Довженко

В Оболонском районе Киева в результате ночных обстрелов и падения крупных обломков загорелся знаменитый книжный рынок «Петровка». Пламя за считанные минуты уничтожило значительную часть торговых рядов, где годами хранились и продавались уникальные книги, дорогой антиквариат и украинские сувениры.

Однако самой масштабной и непоправимой культурной катастрофе этой ночью подверглась легендарная национальная киностудия имени Александра Довженко. Журналисты ТСН пробирались по территории студии площадью 16 гектаров, буквально усыпанной толстым слоем битого стекла — здесь сейчас нет ни одного уцелевшего помещения, везде покалеченные крыши, выбитые окна и обрушенные потолки. Российская ракета попала непосредственно в стратегически важный костюмный цех, вызвав масштабный пожар, который полностью уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Евгений Дьяченко, заместитель генерального директора киностудии имени Довженко: «На нашей киностудии хранилось огромное, бесценное национальное достояние. Это наши аутентичные исторические костюмы. Здесь хранилась одежда со съемок сериала "Кофе с кардамоном", костюмы с последнего большого фильма, который сейчас как раз должен выйти в широкий прокат — "Довженко". А самое главное — здесь сгорели оригинальные костюмы из таких киношедевров, как "Тени забытых предков", "Княгиня Ольга", "В бой идут одни старики"».

Цинизм ситуации заключается в том, что этот варварский ракетный удар по киностудии произошел именно в день рождения легендарного украинского актера и режиссера Ивана Миколайчука, сыгравшего главную роль в культовом фильме «Тени забытых предков». Его личные экранные гуцульские костюмы навсегда сгорели в этом пожаре. В целом российские террористы одним ударом безвозвратно уничтожили около 100 тысяч аутентичных исторических костюмов и более 3 миллионов единиц разнообразной уникальной одежды.

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Четвертый удар по жилому комплексу

Не менее драматичной оказалась ситуация и в Днепровском районе столицы, где крупные горящие обломки сбитого беспилотника упали непосредственно на территорию известного жилого комплекса «Комфорт Таун», знаменитого своими яркими разноцветными домами. Обломки вызвали пожар на крыше Академии современного образования, где на постоянной основе обучаются несколько сотен детей младших классов. Директор учреждения отметила, что здание получило существенные повреждения, однако, к счастью, никто из учеников или персонала не пострадал, а уроки оперативно перенесут в уцелевший корпус.

Мощная взрывная волна от удара серьезно повредила и большой жилой дом напротив Академии — практически каждая квартира с первого по девятый этаж осталась без окон и рам, а расположенная на первом уровне аптека превратилась в груду обломков.

На внутренней парковке двора взрывная волна и огонь разнесли десятки автомобилей местных жителей, причем некоторые машины сгорели до состояния металлолома. Эксперты отмечают, что это уже как минимум четвертый задокументированный случай за время большой войны, когда дома этого популярного жилого комплекса подвергаются разрушениям в результате атак РФ.

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