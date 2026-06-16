Павел (Лебедь). / © Getty Images

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Скандальный митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь, известный как Паша «Мерседес», высказался об атаке на Киево-Печерской лавры ночью 15 июня. Впрочем, путинскую Россию он не назвал виновником, а увидел в этом «дьявольские силы».

Об этом стало известно по его обращению.

«Люди, которые считают, что это они делают, — это делает дьявол», — подчеркнул митрополит.

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Павел обратился к истории, в частности, вспоминая и монгольское нашествие, и время Российской империи и Советского союза, когда святыню грабили и разрушали. Впрочем, он промолчал, что последнюю атаку совершила современная Россия. В то же время, по его словам, повреждения святыни сочувствуют люди в разных странах мира даже «россиями».

Он также заявил, что «враг рода человеческого стал не против людей, а против Бога» и выразил убеждение, что «настанет конец этим злодеяниям».

В обращении Павел «Мерседес» также бросил обвинения о якобы преследовании УПЦ МП, мол, церковь является «гонимой и ненавистной» и высказался о якобы о «гонении» священников. Он заявил о «мерзости и запустении» в храмах из-за людей, якобы снимающих там насмешливые клипы вместо молитв.

Напомним, ночью 15 июня РФ атаковала Киево-Печерскую лавру. На территории загорелась загоревшаяся крыша Успенского собора. В соборе в результате обстрела произошли сильные повреждения иконостаса, росписей, находящихся там фресок. Многие святыни были эвакуированы.

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После атаки Государственная служба по этнополитике и свободе совести озвучила единственное требование к УПЦ МП. В ведомстве подчеркнули, что представители должны выйти из состава русской церкви, которая «давно уже оправдывает зло, детоубийство и богохульство». Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Дата публикации 10:38, 16.06.26 Количество просмотров 48 Видео разрушений Киево-Печерской лавры после атаки РФ

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