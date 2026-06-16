"Мы даже оружие бесплатно не даем": Трамп еще раз заговорил о войне в Украине

Трамп о войне в Украине / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 во Франции меняет свое мнение чуть ли не раз в час. Сперва он заявил, что сосредоточится на Украине, ведь война с Ираном завершена. Но потом он высказался, что «посмотрит по ситуации».

Об этом стало известно из трансляции саммита, опубликованной Белым домом.

Трамп заявил, что пока не будет уделять Украине «особое внимание»

Президент США Трамп во время встречи с эмиром (титул правителя в некоторых мусульманских странах Азии и Африки — ред.) Катара шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани ответил на вопросы об Украине.

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В частности, журналисты спросили Трампа, будет ли он уделять Украине особое внимание, поскольку теперь война с Ираном близится к завершению. На это Трамп удивил ответом:

«Мы будем смотреть по ситуации. Сейчас наше внимание сосредоточено на Иране. Теперь это останется позади, в зеркале заднего вида. Но мы будем следить».

Также Трамп заявил, что США не имеют отношения к войне в Украине. Затем американский президент в очередной раз начал критиковать политику предыдущей администрации Джо Байдена, однако Трамп ошибочно назвал Байдена Обамой.

«Послушайте, мы здесь ни при чем. Мы продаем им оружие. Мы даже не даем его бесплатно. Обама передал им оружие на $350 млрд», — сказал Трамп.

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Саммит G7 во Франции: последние новости

Напомним, на саммите G7 во французском Эвиане президенты Украины, США и Франции — Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон — провели закрытую встречу, организованную по инициативе французской стороны.

Это были первые личные переговоры Зеленского и Трампа почти за четыре месяца, на которых также присутствовали Марко Рубио и Рустем Умеров. В то же время масштабную встречу с участием Украины, лидеров G7 и РФ провести не удалось, поскольку российская сторона в очередной раз отказалась от диалога об окончании войны.

Сам Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия должна заключить мирное соглашение, ведь огромные человеческие потери с обеих сторон — это «безумие». Он назвал утренний разговор с Зеленским «очень хорошим» и добавил, что после решения вопросов с Ираном теперь полностью сосредоточится на Украине.

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