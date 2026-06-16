Группа Morandi, которая песней Angels призывала остановиться воевать, цинично выступит в России

Группа Morandi

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Румынская популярная группа Morandi, прославившаяся песней-манифестом Angels, в которой призывала остановиться воевать, цинично едет в Россию с концертами.

На это обратил внимание блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он наткнулся на афишу, где сообщалось о концертах Morandi в РФ. Согласно информации, коллектив планирует уже в середине лета отправиться в гастрольный тур по российским городам. Планируется, что группа отиграет семь концертов.

«Morandi с гастролями в России… Мда… До свидания музыка из плейлиста», — возмутился Богдан Беспалов.

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В комментариях раскритиковали решение музыкантов выступать в России. Morandi также вспомнили их популярный трек Angels, где они пели о том, чтобы остановились конфликты и люди не воевали: «People, stop fighting, angels are crying. We can be better, love is the answer…». Что в переводе: «Люди, прекратите воевать — ангелы плачут. Мы можем стать лучше. Любовь — это ответ».

Пост Богдана Беспалова

Другие пользователи отметили, что после того, как Россия развязала войну в Украине, туда ездят выступать разве что артисты, карьера которых уже давно сошла на нет.

Отметим, Morandi — румынская группа, основанная в 2005 году. Коллектив создали Мариус Мога и Андрей Штефан Ропча. Самые известные песни Morandi — Angels, Save Me, Midnight Train, Colors и другие. В 2021 году коллектив прекратил свое существование, но уже в 2024-м музыканты воссоединились.

Напомним, тем временем певица-предательница Ани Лорак недавно осталась без концертов в России. Выступления скандальной исполнительницы отменяют.

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