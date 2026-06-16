Сколько россиян хочет завершения войны: Зеленский поразил цифрой

Война в Украине

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большинство россиян — 60% — хочет окончания войны в Украине.

Такую статистику глава государства озвучил, выступая на конференции Reuters Next на G7.

Он объяснил, что российский народ видит, что армия Путина не побеждает на фронте.

Реклама

«Мы были едины во мнении, что Россия не побеждает, теряет много людей и должна как можно скорее заключить соглашение. Инициатива не в ее руках», — сказал он после встречи с лидерами G7.

Зеленский также высказался о потерях российской армии в Украине. По его словам, речь идет об огромном количестве убитых оккупантов.

«Сейчас они начинают понимать, что не выиграют эту войну и именно поэтому ее нужно остановить. Да, я не уверен, что это действительно гуманная причина, потому что если у тебя большие потери, то войну нужно прекращать… Более 60% российского общества хотят остановить эту войну», — отметил он и призвал партнеров к давлению на Москву.

Война в Украине — последние новости

Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может вынудить Путина сесть за стол переговоров на условиях Киева и завершить войну в Украине. Он добавил, что мир видит, что диктатор не хочет покидать территорию Украины, отвергая предложения о переговорах.

Реклама

Также он выдвинул условие Путину. Украинский президент заявил, что переговоры для мира должны состояться до зимы или Москву ждут последствия. Он предлагает встретиться в третьей стране — Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. Тем временем Кремль настаивает на Москве.

Новости партнеров