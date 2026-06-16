Китай может повлиять на Россию, но не делает этого: заявление Зеленского

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай оказывает существенное влияние на Россию благодаря тесным экономическим связям. Однако Киев не видит готовности Пекина использовать этот рычаг для давления на кремлевского диктатора Владимира Путина с целью завершения войны.

Об этом глава государства сказал журналистам во время саммита G7 во французском Эвиане, пишет «Укринформ».

По его словам, для достижения мира необходимо объединить усилия всех стран, заинтересованных в прекращении войны.

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«Китай – это большая страна и очень влиятельная страна. Я думаю, что самая большая торговля России — именно с Китаем, и это зависит от Китая — покупать или нет. Экономика РФ зависит от Китая, от решений Китая. Это означает, что Китай имеет влияние», — пояснил он.

Президент также заявил, что Украина была бы заинтересована в более активной роли Китая и прокомментировала потенциальную встречу с главой государства.

«Конечно, мы бы были рады, если бы они (китайцы — ред.) помогли. Но мы этого не ощущаем. Мы не чувствуем их настроение. Мы не чувствуем, что они готовы давить на Путина, то есть делать все, чтобы завершить эту войну. Возможно, что-нибудь изменится. Конечно, я очень открыт ко встрече с президентом Си. И наши команды могут над этим работать именно для того, чтобы сделать все возможное для остановки войны», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский рассказал, о чем говорил на встрече G7. Речь шла, в частности, об энергетической помощи, усилении противовоздушной обороны, дополнительных ракетах для систем Patriot и наращивании производства. «Все поняли, что Россия не побеждает. Мы должны добиться завершения этой войны», — подчеркнул лидер государства.

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