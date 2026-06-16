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Трамп признал, что Путин сейчас в более слабой позиции в войне с Украиной — что стало известно во время G7
«Путин сейчас в более слабой позиции, чем раньше», — такую оценку, по данным СМИ, признал Дональд Трамп во время обсуждения войны в Украине на саммите G7.
Президент США Дональд Трамп при обсуждении ситуации в Украине на саммите G7 согласился с тем, что российский лидер Владимир Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше.
Об этом сообщила корреспондентка Deutsche Welle Михаэла Кюфнер.
По ее словам, во время дискуссии по Украине Трамп выслушал аргументы партнеров и признал, что позиции Кремля ослабли по сравнению с предыдущим периодом войны.
Также журналистка сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский провели отдельную двустороннюю встречу сразу после совместной сессии с участием Трампа.
«Мерц и Зеленский встретились тет-а-тет сразу после общей сессии с участием Трампа. Ранее Мерц говорил, что видит открывающееся „окно возможностей“, — отметила она.
Мерц и Зеленский — что известно о встрече
Отметим, что накануне Мерц заявлял, что видит «окно возможностей» для дальнейших дипломатических и политических шагов по поддержке Украины.
В то же время, ни Мерц, ни Зеленский не ответили на вопросы журналистов относительно возможного предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.
«Оба проигнорировали вопросы репортеров по поводу новых Patriot», — добавила журналистка.
Напомним, саммит G7 проходит на фоне активных дискуссий союзников по дальнейшей военной и финансовой поддержке Украины, а также усилению давления на Россию.