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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Время на прочтение
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Трамп признал, что Путин сейчас в более слабой позиции в войне с Украиной — что стало известно во время G7

«Путин сейчас в более слабой позиции, чем раньше», — такую оценку, по данным СМИ, признал Дональд Трамп во время обсуждения войны в Украине на саммите G7.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Трамп признал, что Путин сейчас в более слабой позиции в войне с Украиной — что стало известно во время G7

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп при обсуждении ситуации в Украине на саммите G7 согласился с тем, что российский лидер Владимир Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше.

Об этом сообщила корреспондентка Deutsche Welle Михаэла Кюфнер.

По ее словам, во время дискуссии по Украине Трамп выслушал аргументы партнеров и признал, что позиции Кремля ослабли по сравнению с предыдущим периодом войны.

Также журналистка сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский провели отдельную двустороннюю встречу сразу после совместной сессии с участием Трампа.

«Мерц и Зеленский встретились тет-а-тет сразу после общей сессии с участием Трампа. Ранее Мерц говорил, что видит открывающееся „окно возможностей“, — отметила она.

Мерц и Зеленский встретились тет-а-тет сразу после общей сессии с участием Трампа Скрин видео Michaela Kuefner

Мерц и Зеленский встретились тет-а-тет сразу после общей сессии с участием Трампа Скрин видео Michaela Kuefner

Мерц и Зеленский — что известно о встрече

Отметим, что накануне Мерц заявлял, что видит «окно возможностей» для дальнейших дипломатических и политических шагов по поддержке Украины.

В то же время, ни Мерц, ни Зеленский не ответили на вопросы журналистов относительно возможного предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

«Оба проигнорировали вопросы репортеров по поводу новых Patriot», — добавила журналистка.

Напомним, саммит G7 проходит на фоне активных дискуссий союзников по дальнейшей военной и финансовой поддержке Украины, а также усилению давления на Россию.

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Дата публикации
Количество просмотров
385
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