Встреча Зеленского и Трампа: Портников назвал ключ к быстрому завершению войны

Трамп и Зеленский / © Офис президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский воспользовался юбилеем своего американского коллеги, чтобы поздравить его и поговорить о встрече на саммите G7. Уже сам факт этой встречи выразителен.

Об этом в Facebook написал известный публицист Виталий Портников.

«Через четыре года после начала великой российско-украинской войны ведущие государства цивилизованного мира не могут ни игнорировать продолжение этого конфликта, ни его разрешить», — написал Портников.

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Он отметил, что президент Соединенных Штатов, очевидно, заинтересован в том, чтобы добиться хотя бы прекращения огня на российско-украинском фронте до выборов в Конгресс.

Какая позиция Путина

Портников подчеркнул, что Путин поздравил Трампа с днем рождения, но снова продемонстрировал отсутствие заинтересованности в прекращении войны.

«Если агрессор прекращает свои военные действия, нет никаких проблем ни с перемирием, ни с миром», — отметил публицист.

Он добавил, что во время разговора с Трампом Путин снова напомнил, что готов встретиться с украинским лидером только в российской столице.

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Что зависит от Украины и США

По словам Портникова, завершение войны зависит не только от Путина, но и Зеленского.

«То есть от того, как будут действовать в последующие месяцы Вооруженные силы Украины, смогут ли они расшатать российский экономический и энергетический потенциал», — пояснил он.

Публицист подчеркнул, что без помощи западных союзников, без помощи Соединенных Штатов не обойтись.

«Украинская система противовоздушной обороны работает невероятно профессионально, фактически нейтрализуя подавляющее большинство атак беспилотников и ракет разных типов. Однако она бессильна перед баллистикой в ситуации, когда нет ракет для Патриотов», — отметил Портников.

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Какие возможны сценарии

«Если нейтрализовать российские атаки на Украину и сделать более эффективными украинские атаки на Россию, это и будет ключом к скорейшему завершению войны», — считает публицист.

Он подчеркнул, что если Соединенные Штаты не смогут оказать такую поддержку и, наоборот, будут склонять Украину к политическим уступкам России, тогда взаимный обмен ударами будет просто разрушать обе страны.

Портников подчеркнул, что Украина должна превратиться в крепость и развивать свой ВПК, чтобы защитить себя на десятилетия.

Встреча Зеленского и Трампа — последние новости

Напомним, президенты Украины Владимир Зеленский, США — Дональд Трамп и Франции — Эммануэль Макрон провели закрытую встречу на полях саммита G7 во Франции 16 июня. Это была первая личная встреча Зеленского и Трампа почти за четыре месяца. В настоящее время три лидера принимают участие в совместной рабочей встрече с другими участниками G7, где центральной темой является война в Украине.

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Также Трамп заявил, что Россия должна заключить мирное соглашение с Украиной. По его словам, обе страны потеряли огромное количество людей, а в прошлом месяце погибли 35 тысяч солдат между собой. Трамп также подтвердил, что утром провел «очень хорошую» встречу с Зеленским и анонсировал новую встречу сегодня, отметив при этом, что между Путиным и Зеленским существует «многие неприязни».

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