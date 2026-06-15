С Путиным не работает «стадион так стадион»: Фесенко посоветовал Зеленому менять подход к переговорам

Фесенко рассказал, кто действительно должен вести переговоры с РФ и о чем договариваться / © ТСН

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Личная встреча между Владимиром Зеленским и диктатором Путиным на данном этапе не принесет окончания войны.

Такое мнение высказал известный украинский политолог Владимир Фесенко.

Фесенко раскритиковал интерес Владимира Зеленского к идеям прямых публичных переговоров с Владимиром Путиным, назвав их тандем «абсолютным переговорным диссонансом».

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«Чего я совершенно не понимаю, так это зацикленность Зеленского на встрече и переговорах с Путиным. Знаю, что будут напоминать о „стадионе, так стадионе“. Но Путин это не Порошенко, и у него совсем другая логика, чем у Зеленского, и мирные переговоры — это не бурлеск украинской публичной политики», — рассуждает политолог.

По мнению Фесенко, Путин не хочет не только договариваться с Зеленским, но даже встречаться с ним. И точно не желает публичных мирных переговоров. Политолог объясняет, что российский диктатор — сторонник тайной дипломатии.

«Путин и Зеленский — абсолютный переговорный диссонанс. Это не означает невозможность мирных переговоров между Украиной и Россией. Такие переговоры возможны и необходимы, но не на высшем уровне и не о „стабильном и длительном мире“. Договариваться нужно только о прекращении огня, на уровне спецпредставителей или переговорных делегаций. Без переговоров на высшем уровне. Логику переговоров нужно менять не только американцам, но и нам тоже», — посоветовал эксперт.

В комментариях Фесенко уточнил свою точку зрения и объяснил, что если раньше двусторонних переговоров потребовал Трамп, то сейчас глава Белого дома на этом больше не настаивает.

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Также Фесенко объяснил, почему считает прекращение огня на фронте единственным шагом для прекращения войны.

«Это единственный способ прекратить войну. Договориться, например, по территориальному вопросу, невозможно. И если Россия захочет вступить в новую войну, то ее никакой договор не прекратит. А чтобы новой войны не произошло, мы должны тоже не терять время, и стать еще сильнее. На сильных Путин не нападает», — объяснил он свою точку зрения.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Путин отказался от переговоров с ним на полях саммита G7.

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