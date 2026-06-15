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На Закарпатье умер мужчина после ТЦК: военные сделали заявление
В Закарпатье умер мужчина, которого госпитализировали из ТЦК. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители. В ТЦК отрицают применение силы к гражданину.
В Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.
Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного ТЦК и СП.
По информации ведомства, мужчина находился в подразделении для уточнения учетных данных, когда его состояние внезапно ухудшилось. После жалоб на самочувствие на место вызвали медиков скорой помощи. Они осмотрели гражданина, оказали помощь и, стабилизировав состояние, пришли к выводу, что потребности в стационарном лечении нет.
Однако на следующий день состояние мужчины снова ухудшилось. После повторного вызова врачей был госпитализирован. Несмотря на пребывание под наблюдением медиков в здравоохранении, мужчина умер.
«Подчеркиваем: какое-либо применение физической силы или других мер принуждения к гражданину со стороны работников ТЦК и СП не происходило!», — отметили в ТЦК.
Также добавили, что правоохранители начали следственные действия по факту смерти. Руководство областного ТЦК уверяет, что полностью сотрудничает со следствием и назначило внутреннее расследование. Военные также выразили соболезнования семье умершего и призвали общественность и медиа избегать преждевременных выводов до завершения официальной экспертизы.
Напомним, у госпитализированного, мобилизованного Воловецким районным ТЦК, обнаружили ссадины, синяки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии мужчина скончался.