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Определились полуфинальные пары Уимблдона-2026 среди мужчин
Оба полуфинала в мужской сетке состоятся в пятницу, 10 июля.
Стали известны полуфинальные пары Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде.
В 1/2 финала травяного мэйджора вышли итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, британец Артур Фери и немец Александр Зверев.
За путевки в финал турнира Grand Slam Синнер сразится с Джоковичем, а Фери будет противостоять Звереву.
Полуфинальные пары Уимблдона-2026 (мужчины)
Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия)
Артур Фери (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)
Оба полуфинала Уимблдона-2026 в мужской сетке состоятся в пятницу, 10 июля.
Финал Уимблдона-2026 среди мужчин состоится в воскресенье, 12 июля.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.