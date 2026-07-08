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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Определились полуфинальные пары Уимблдона-2026 среди мужчин

Оба полуфинала в мужской сетке состоятся в пятницу, 10 июля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Новак Джокович

Новак Джокович / © Associated Press

Стали известны полуфинальные пары Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде.

В 1/2 финала травяного мэйджора вышли итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, британец Артур Фери и немец Александр Зверев.

За путевки в финал турнира Grand Slam Синнер сразится с Джоковичем, а Фери будет противостоять Звереву.

Полуфинальные пары Уимблдона-2026 (мужчины)

  • Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия)

  • Артур Фери (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)

Оба полуфинала Уимблдона-2026 в мужской сетке состоятся в пятницу, 10 июля.

Финал Уимблдона-2026 среди мужчин состоится в воскресенье, 12 июля.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.

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Дата публикации
Количество просмотров
240
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