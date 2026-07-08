Костюк прокомментировала исторический выход в полуфинал Уимблдона

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.

В четвертьфинале 24-летняя уроженка Киева обыграла итальянку Жасмин Паолини (№17 WTA).

Марта впервые в карьере вышла в 1/2 финала Уимблдона. Это будет ее второй полуфинал на турнирах Grand Slam — в этом году она также добиралась до этой стадии на Roland Garros, где остановилась в шаге от финала.

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"Я впервые играю на этом невероятном корте и это мечта, которая стала реальностью. Всегда очень классные эмоции, когда играешь на самой большой арене, демонстрировать классное шоу и еще одержать победу. Спасибо всем за поддержку. Действительно очень приятно, когда тебя поддерживает самый большой корт Уимблдона.

Мне теперь играть снова на следующий день — еще меньше времени на восстановление", — сказала Костюк во флешкоментарии организаторам соревнований.

Отметим, что Марта повторила национальный рекорд на Уимблдоне. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до полуфинал этого турнира Grand Slam после Элины Свитолиной (2019, 2023).

В полуфинале Уимблдона-2026 соперницей Костюк станет чешка Линда Носкова (№13 WTA), которая в четвертьфинале победила бельгийку Элизе Мертенс (№27 WTA) — 6:3, 7:5.

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Матч между Костюк и Носковой состоится в четверг, 9 июля, не раньше 17:30 по киевскому времени.

Победительница этой пары в финале поборется за трофей с триумфаторкой другого полуфинала, в котором сыграют чешка Каролина Мухова (№9 WTA) и американка Кори Гауфф (№7 WTA).

Финал Уимблдона-2026 среди женщин состоится в субботу, 11 июля.

Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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