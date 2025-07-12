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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
358
Время на прочтение
1 мин

"Сухая" победа в финале: определилась чемпионка Wimbledon-2025

Ига Швентек впервые в карьере выиграла травяной мэйджор.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ига Швентек

Ига Швентек / © Associated Press

Польская теннисистка Ига Швентек (№4 WTA) стала победительницей Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде.

В финале Швентек одержала разгромную победу над американкой Амандой Анисимовой (№12 WTA).

Поединок длился меньше часа. Полька не отдала сопернице ни одного гейма – 6:0, 6:0.

Швентек выиграла Wimbledon впервые в карьере. В целом это ее шестая победа на турнирах уровня Grand Slam. Ига также четыре раза триумфовала на Roland Garros и один раз победила на US Open.

Ранее сообщалось, что определились финалисты Wimbledon-2025 в мужском одиночном разряде.

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Дата публикации
Количество просмотров
358
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