- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились финалисты Wimbledon-2025: кто поборется за титул
Решающий матч состоится в воскресенье, 13 июля.
По итогам полуфинальных матчей Wimbledon-2025 в мужском одиночном разряде стали известны финалисты турнира.
За трофей в решающем матче сразятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.
В полуфинале Синнер обыграл обыграл серба Новака Джоковича – 6:3, 6:3, 6:4.
В другом матче 1/2 финала Алькарас, который является действующим чемпионом Wimbledon, победил американца Тейлора Фритца – 6:4, 5:7, 6:3, 7:6.
Финал мужского одиночного турнира Wimbledon-2025 состоится в воскресенье, 13 июля.
Ранее сообщалось, определились финалистки Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде.