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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Определились финалисты Wimbledon-2025: кто поборется за титул

Решающий матч состоится в воскресенье, 13 июля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карлос Алькарас

Карлос Алькарас / © Associated Press

По итогам полуфинальных матчей Wimbledon-2025 в мужском одиночном разряде стали известны финалисты турнира.

За трофей в решающем матче сразятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

В полуфинале Синнер обыграл обыграл серба Новака Джоковича – 6:3, 6:3, 6:4.

В другом матче 1/2 финала Алькарас, который является действующим чемпионом Wimbledon, победил американца Тейлора Фритца – 6:4, 5:7, 6:3, 7:6.

Финал мужского одиночного турнира Wimbledon-2025 состоится в воскресенье, 13 июля.

Ранее сообщалось, определились финалистки Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде.

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Дата публикации
Количество просмотров
199
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