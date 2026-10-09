Динамо — Карпаты: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" — "Карпаты" / © ФК Динамо Киев

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В воскресенье, 11 октября, киевское "Динамо" сыграет с львовскими "Карпатами" в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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"Динамо" с 13 очками после шести сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Карпаты" находятся на третьей позиции, имея 14 баллов после семи сыгранных поединков.

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Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Карпаты" с Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее стало известно, когда и где состоится матч "Шахтер" — "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины.

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