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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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430
Время на прочтение
1 мин

Динамо — Карпаты: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите прямую трансляцию поединка 8-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Карпаты"

"Динамо" — "Карпаты" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 11 октября, киевское "Динамо" сыграет с львовскими "Карпатами" в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

"Динамо" с 13 очками после шести сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Карпаты" находятся на третьей позиции, имея 14 баллов после семи сыгранных поединков.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Карпаты" с Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее стало известно, когда и где состоится матч "Шахтер" — "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины.

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